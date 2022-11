Unieuro conquista TikTok

(di Tiziano Rapanà) L’ottimismo è il profumo della vita… e anche della vittoria. Devono averla vista così dalle parti di Unieuro, con un pensiero rivolto allo storico claim e allo straordinario poeta Tonino Guerra. Unieuro è un marchio noto tra voi consumatori. Vuol dire lavatrice, televisore, pc: tutto quello che è più necessario per risolvere le urgenze del quotidiano e le piccole smanie d’intrattenimento. Unieuro ha vinto i TikTok Awards nella categoria “Greatest TikTok Italia”. Il Greatest TikTok Italia è il primo riconoscimento di TikTok in Europa che premia agenzie e brand più all’avanguardia nel proporre campagne creative sulla innovativa piattaforma di intrattenimento, con significativi impatti sul business. Le ragioni del premio risiedono nel plauso generale alla capacità di aver rappresentato pienamente il valore della comunità con la campagna Il commesso. Tutto è legato alla comunicazione figlia della costruzione di un personaggio simpatico come un commesso di Unieuro, intento a raccontarsi e a cazzeggiare con il suo pubblico di riferimento. Il personaggio ha portato a casa ben 100mila follower in tre mesi. Oltre al prestigioso premio, Unieuro si è aggiudicata la possibilità di concorrere e rappresentare l’Italia per il Grand Prix Europeo che si terrà ad Amsterdam, dove parteciperanno tutti i vincitori della categoria “Greatest TikTok” nei diversi paesi europei. Il TikTok Grand Prix premierà l’autenticità e la creatività sulla piattaforma a livello internazionale. Enzo Panetta, nella foto, digital marketing & innovation director di Unieuro esprime soddisfazione: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti nella prima edizione di questo premio e di poter rappresentare l’Italia in un contesto internazionale. Ancora una volta siamo stati in grado di approcciare al meglio le sfide digitali che i nuovi mezzi di comunicazione mettono a disposizione. TikTok, piattaforma leader nell’intrattenimento, si conferma componente fondamentale della nostra strategia di comunicazione”.

