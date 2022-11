Blackline Safety, annunciate le prime spedizioni di G6

Blackline Safety Corp., leader mondiale nella tecnologia per la sicurezza connessa, ha annunciato che il suo ultimo cambiamento nel settore – il dispositivo indossabile G6 per un solo gas – è stato presentato a Milano.G6, l’indossabile a gas singolo- è in fase di spedizione dei primi ordini a partire dal Nord America, cui seguirà l’evasione degli ordini europei nelle prossime settimane.

“Il G6 è ora disponibile in Nord America e ci consente di iniziare a proteggere i lavoratori trasformando il rilevamento di un singolo gas attraverso la connettività per proteggere e salvare vite umane”, ha dichiarato Cody Slater, nella foto, Presidente e CEO di Blackline Safety.

“Siamo inoltre lieti di annunciare che, grazie a una strategia proattiva di gestione dei rischi della catena di approvvigionamento, ci siamo assicurati i componenti necessari per consegnare i volumi del G6 secondo i tempi previsti. La domanda e l’interesse per il G6 sono rimasti positivi, il che ci fa confidare in un’accelerazione delle spedizioni in vista del calendario 2023”.

Presentato il 19 settembre 2022 al National Safety Council (NSC) Congress and Expo, G6 è una soluzione completamente connessa e intuitiva che sfrutta le ultime novità dell’Internet of Things (IoT), fornendo dati sulla posizione dei lavoratori grazie alla tecnologia di localizzazione integrata e alla connettività istantanea al cloud durante gli incidenti. Nel corso del tempo, i dati provenienti dall’utilizzo di G6 aiutano le organizzazioni a prevenire i possibili rischi per la sicurezza, sfruttando le immagini dei tassi di allarme elevati e della scarsa conformità, nonché gli approfondimenti dei dati della sua piattaforma analitica.

G6 offre anche vantaggi più ampi, come una durata della batteria di un anno, un costo totale di proprietà inferiore e un minor numero di falsi allarmi. Ma soprattutto, offre ai professionisti della sicurezza l’accesso ai dati affidabili di cui hanno bisogno per gestire in modo più efficace ed efficiente i protocolli di sicurezza, i processi e la conformità continua.

“Siamo entusiasti di poter mettere le mani sul G6 e di presentarlo ai nostri clienti che cercano dispositivi a gas singolo con una maggiore durata della batteria e l’accesso ai dati che aiutano a proteggere le vite umane”, ha dichiarato CJ Gregg, CEO di Becker Safety and Supply, un distributore di Blackline , che ha ricevuto uno dei primi ordini.

Blackline Safety è presente questa settimana all’ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Expo and Congress) per dare alle aziende del Medio Oriente una prima occhiata al G6. Le certificazioni e le prime spedizioni in Europa e nel resto del mondo sono previste per la fine del mese.