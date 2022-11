UBS, siglata nuova partnership tra SMG Swiss Marketplace Group nel settore ipotecario

Il mercato immobiliare attuale, caratterizzato da una scarsa offerta e una domanda ancora elevata, rende complicato trovare l’immobile adatto. A maggior ragione è quindi importante pianificare tempestivamente il finanziamento dell’immobile ideale, al fine di ottimizzare la ricerca e realizzare il proprio sogno abitativo. È proprio qui che si inserisce la nuova partnership tra SMG e UBS (nella foto, l’a. d. Ralph Hamers): gli e le utenti delle piattaforme immobiliari di SMG avranno accesso diretto alla vasta esperienza di UBS nel campo delle ipoteche. La nuova offerte comprenderà servizi di consulenza, opportunità di finanziamento innovative e su misura, calcolatori di ipoteche e del prezzo d’acquisto e molte altre informazioni utili sui temi del finanziamento immobiliare e dell’abitazione di proprietà.

«Mi rallegro del fatto che con SMG, uno dei fornitori leader di piazze di mercato digitali in Svizzera, possiamo rafforzare il nostro ecosistema ‹Home & Living›. Il nostro comune obiettivo è quello di semplificare il più possibile, per le persone interessate agli acquisti, la strada verso l’abitazione di proprietà. Attraverso pochi clic sulle piattaforme immobiliari, gli interessati e le interessate possono ottenere un’offerta di finanziamento individuale per la loro futura abitazione di proprietà. In questo processo hanno a disposizione un’ampia gamma di funzioni: dal confronto diretto delle offerte di diversi fornitori tramite la nostra innovativa piattaforma per ipoteche key4 by UBS fino alla consulenza approfondita da parte degli esperti di UBS», afferma Sabine Magri, Chief Operating Officer UBS Switzerland. UBS, in quanto una delle grandi banche universali svizzere, possiede, nel mercato ipotecario, un’esperienza globale e di prima classe in merito al finanziamento di immobili. Rientra nelle innovative offerte di UBS anche la piattaforma digitale per ipoteche key4 by UBS, per proprietà di abitazione ad uso proprio e immobili a reddito. L’intero ecosistema «Home & Living» di UBS comprende circa 30 partnership di successo, dalle assicurazioni fino a diversi servizi supplementari sui temi di amministrazione dell’abitazione di proprietà, vendita di immobili e sostenibilità.

«La cooperazione con un partner tanto rinomato come UBS costituisce una buona novità per tutti coloro che utilizzano le nostre apprezzate piazze di mercato online. La realizzazione del sogno di abitazione primaria è strettamente connessa al reperimento dei necessari mezzi finanziari. Un solo clic, in pratica, separa i nostri e le nostre utenti dall’ottenere un finanziamento. Viene così integrata in modo ottimale la nostra già oggi ampia offerta di utili strumenti e consigli nel campo degli immobili e del loro finanziamento», spiega Martin Waeber, Managing Director Real Estate, SMG Swiss Marketplace Group.

La partnership si fonda su una pluriennale collaborazione di UBS e numerose piazze del mercato SMG. Sono disponibili le prime offerte da questa nuova partnership per gli utenti Homegate e FinanceScout24. La collaborazione sarà quindi ulteriormente ampliata e si estenderà alla piattaforma immobiliare ImmoScout24.