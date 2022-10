SG Company SB entra nel settore sportivo con l’EYOF Friuli Venezia Giulia 2023

SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), comunica che Sinergie S.r.l., controllata al 100%, ha ricevuto in data odierna comunicazione da parte della Comunità di Montagna della Carnia dell’aggiudicazione del bando di gara dal budget di € 980.000 per progettare, organizzare e realizzare le cerimonie di apertura e di chiusura della 16° edizione dell’EYOF Friuli Venezia Giulia 2023, winter edition. L’aggiudicazione è avvenuta dopo l’espletamento da parte dell’ente gestore di tutte le verifiche necessarie e sarà efficace dopo la sottoscrizione del contratto. Il Festival Olimpico della gioventù europea è stato lanciato la prima volta nel 1990 ed è il primo evento multi sportivo europeo di alto livello rivolto ai giovani. La cerimonia di apertura si terrà in Piazza Unità d’Italia a Trieste il 21 gennaio 2023, mentre la cerimonia di chiusura avrà luogo il 28 gennaio 2023 in uno dei padiglioni di Udine e Gorizia Fiere, a Martignacco in provincia di Udine. Sinergie collaborerà con la società Convention Bureau Terre Ducali, realtà di esperienza ventennale operante nel campo dello sport e degli eventi per grandi progetti internazionali e per aziende italiane e straniere, e – tramite anche il lavoro sinergico con le altre entities del Gruppo SG Company e grazie al loro know how – si occuperà del concept organizzativo e creativo, della struttura organizzativa, del programma delle attività, delle modalità di produzione e realizzazione tecnica, del controllo delle operazioni e del reclutamento del personale necessario. SG Company SB sbarca dunque nel mondo dello sport e inaugura così un nuovo settore target, obiettivo raggiunto anche grazie alle competenze e alle esperienze acquisite dalla partnership con HY Sport & Event Consulting GMBH che, come annunciato nel comunicato stampa commerciale pubblicato a febbraio 2022, è stato finalizzato proprio alla ricerca, allo sviluppo, alla pianificazione, all’organizzazione, alla consegna e al decomissioning di eventi di qualsiasi natura, in ambito sportivo. Davide Verdesca, nella foto, CEO di SG Company SB, ha dichiarato in merito: “Il raggiungimento di questo obiettivo è per noi importante sia per le modalità con cui lo abbiamo raggiunto che per la strategia adottata. Abbiamo utilizzato il fermo impostoci dagli anni della pandemia per fare un enorme lavoro interno di riorganizzazione ed efficientamento e per aprire nuove linee di business. Per ottenere risultati reali e duraturi nel tempo, è necessario prima disporre di solide basi e procedere forse a volte anche più lentamente ma nel modo migliore. I risultati, come quello appena raggiunto, stanno arrivando e continueranno ad arrivare come naturale conseguenza del lavoro fatto. La nostra reale conquista è il vedere realizzata ogni giorno sempre più la nostra struttura organizzativa e operativa in termini di qualità e di solidità, in continuo miglioramento e con lo sguardo sempre attento al presente ma rivolto al futuro”.