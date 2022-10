Franchi Umberto Marmi, ricavi a 62,9 mln

Franchi Umberto Marmi S.p.A., azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: FUM) (la “Società”), comunica che il totale dei ricavi al 30 settembre 2022 è pari a 62,9 milioni di Euro, in crescita del 32%, rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, con un sensibile incremento delle vendite in Italia, in Medio Oriente e negli Stati Uniti. In particolare, al 30 settembre 2022 le vendite realizzate in Italia sono aumentate del 40% rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo 25,9 milioni di Euro, pari al 41% del totale vendite del periodo. Da segnalare il forte balzo delle vendite realizzate in Medio Oriente che hanno raggiunto nei primi nove mesi del 2022 un valore pari a 10,5 milioni di Euro con un incremento sullo stesso periodo del 2021 del 260%, rappresentando circa il 17% delle vendite totali di periodo. Le vendite negli Stati Uniti, al 30 settembre 2022, hanno registrato una crescita significativa, pari al 23%, rispetto al primo semestre del 2021, raggiungendo i 6,1 milioni di Euro; anche in Cina il risultato raggiunto nei primi nove mesi del 2022 è importante, con vendite pari a 14,0 milioni di Euro registrando così un incremento pari all’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Gli apprezzabili risultati ottenuti in termini di incremento delle vendite sul mercato domestico e soprattutto sui mercati internazionali confermano la solidità e la bontà della strategia commerciale della Società indirizzata a rafforzare la presenza sui mercati internazionali e l’offerta di prodotti di fascia elevata del Marmo di Carrara come Calacatta e Statuario. Proprio lo Statuario ha mostrato performance eccezionali raggiungendo, al 30 settembre 2022, un valore delle vendite pari a 20,3 milioni di Euro, in crescita del 73% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche il Calacatta nel primo semestre 2022 ha mostrato valori in crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo i 17,0 milioni di Euro di ricavi. Complessivamente, Statuario e Calacatta hanno contribuito ad oltre il 59% delle vendite totali realizzate nei primi nove mesi del 2022. Alberto Franchi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “L’importante crescita che ha caratterizzato anche il terzo trimestre del 2022 ci riempie di entusiasmo e ci rende fiduciosi sulle attese di chiusura per l’anno in corso. Sono orgoglioso del percorso che la nostra Società sta affrontando e dei risultati straordinari conseguiti, caratterizzati da trend di crescita superiori al 30%, ennesima dimostrazione di come la strategia di posizionamento sui prodotti del lusso del marmo di Carrara risulti vincente. In un momento di significativi cambiamenti come quello attuale, il marmo di Carrara, che unisce bellezza, naturalità e luminosità ad un significativo vantaggio in termini di impatto ambientale rispetto ad altri materiali da costruzione, continua a guadagnare quote di mercato. I risultati conseguiti nel Medio Oriente sono la dimostrazione che le potenzialità di crescita del marmo di Carrara sui mercati internazionali sono rilevanti e siamo focalizzati nel riuscire a cogliere tutte le opportunità di sviluppo. Oggi inoltre annunciamo con grande soddisfazione la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità a riprova della sensibilità dell’azienda per i temi ESG, il rapporto con il territorio e l’impegno nel contenere l’impatto ambientale.”