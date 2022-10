Kolinpharma, sottoscritto accordo triennale con AstaReal AB per la distribuzione in Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan

Kolinpharma, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha concluso un importante accordo di distribuzione con la società svedese AstaReal® AB che consentirà strategicamente l’ingresso e lo sviluppo delle vendite nel mercato asiatico. Secondo l’accordo, della durata di tre anni con tacito rinnovo ogni due anni, Kolinpharma concede ad AstaReal® AB il diritto unico ed esclusivo di commercializzare e vendere gli integratori alimentari di Kolinpharma nei territori della Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan. In particolare si evidenzia la crescita che il mercato degli integratori nutraceutici sta registrando in Cina, con un valore che nel 2021 ha raggiunto i 271 miliardi di CNY, più che raddoppiato rispetto ai 114 miliardi di CNY del 2014, con le stime che prevedono possa raggiungere i 328 miliardi di CNY (47 miliardi di euro) nel 2023 (fonte: iMedia Research. China). L’accordo, basato sulla Cross Boarder Ecommerce Law entrata in vigore nel 2019, prevede inoltre che Kolinpharma® e AstaReal® si impegnino ad effettuare tutti gli investimenti necessari per il setup delle piattaforme di e-commerce (Tmall flagship store, JD.com, Wechat Mini Program, TikTok Store) e dei social Media (Website, Little Red Book, Weibo, Wechat e TikTok Blue V) secondo un piano di digital marketing e una long-term strategy definita tra il management di Kolinpharma® e le competenze locali del team della sede di Shangai di AstaReal® . A tal riguardo si precisa che l’impatto economico per Kolinpharma® per i primi anni dell’accordo sarà sostanzialmente neutro ma l’entrata nel mercato cinese consentirà di dare l’avvio ad un percorso di sviluppo commerciale in Asia, prevedendo le vendite a partire dal 2023, in un mercato sempre più attraente e dal potenziale rilevante, spinto da una crescente urbanizzazione e da un incremento del reddito medio. Ed ancora, il mercato mondiale dell’eCommerce vede come leader di mercato la Cina, primo paese al mondo per le vendite online che, a fine 2019, ha registrato un giro d’affari superiore agli 800 miliardi di dollari. Inizialmente l’operatività riguarderà i prodotti Doltendix® , Dolatrox® , Almetax® , Almetax easy® , Miledix® per poi estendersi su tutti gli altri prodotti in portafoglio le cui formulazioni, si ricorda, sono già brevettate in Italia, Europa, Usa e Israele. Kolinpharma® , al fine di tutelare la proprietà intellettuale ha registrato in Cina tutti i brand di prodotto e il brand aziendale e il prodotto Doltendix® è “patent pending”. AstaReal® AB, società con sede a Nacka (Svezia), è parte di AstaReal® Group, di proprietà della multinazionale giapponese Fuji Chemical Industries Co., Ltd., presente con gli stabilimenti produttivi in Svezia, Cina, Giappone e Usa. AstaReal® Group è pioniere ed esperto globale nell’R&D e nella produzione di astaxantina naturale, carotenoide prodotto dall’alga Haematococcus pluvialis che ha un’azione antiossidante. L’astaxantina AstaReal è stata testata in più di 70 studi clinici che ne hanno dimostrato gli effetti benefici sulla salute dell’organismo umano. Il legame tra Kolinpharma® e AstaReal® AB nasce proprio con la scelta di inserire l’astaxantina nel prodotto Doltendix® . Rita Paola Petrelli, nella foto, Presidente di Kolinpharma , ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver sugellato questa importantissima partnership con la multinazionale svedese, di rilevanza strategica nel percorso di internazionalizzazione di Kolinpharma. Tale accordo ci permetterà di dare inizio ad un rilevante sviluppo commerciale in un mercato dal grande potenziale come quello asiatico. Un mercato che in Cina nel 2014 valeva 114,4 miliardi di CNY ed è stimato raggiungere nel 2023 i 328,2 miliardi di CNY (47 miliardi di Euro). Un passo concreto verso uno sviluppo estero che conferma quanto l’eccellenza della nostra ricerca e sviluppo, l’efficacia dei prodotti e la legittimità scientifica dei brevetti sia riconosciuta ed apprezzata anche a livello internazionale da primari player del settore quali AstaReal® Group.” Peter Worsoe, CEO di AstaReal® AB, ha commentato: ”Collaborare con Kolinpharma e i suoi prodotti sul mercato cinese è una grande opportunità e una sfida stimolante. Kolinpharma condivide la stessa visione e gli stessi processi in materia di qualità e scienza del Gruppo AstaReal® sulla sua offerta di prodotti. Nei primi anni ’90, abbiamo fondato il nostro primo stabilimento di produzione a Gustavsberg, in Svezia, dove siamo diventati la prima azienda al mondo a produrre astaxantina naturale. Nel 1995 abbiamo lanciato Astaxin, il primo integratore alimentare ad uso umano contenente una fonte naturale di astaxantina. Sia i consumatori sia i ricercatori hanno riconosciuto i benefici per la salute dell’astaxantina naturale, inclusa la squadra svedese di sci di fondo (Swedish Cross Country Ski Team), che usa Astaxin dal 1995. Oggi, AstaReal® AB insieme alla società madre Fuji Chemical Industries Co., Ltd, continuano a guidare il mercato dell’astaxantina naturale caratterizzata da una tecnologia superiore e innovazione di prodotto.”