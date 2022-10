Pirelli confermata Leader globale nella Sostenibilità di S&P Global

Pirelli si conferma Leader globale nella Sostenibilità nel settore ATX Auto Components nel Corporate Sustainability Assessment 2022 di S&P Global, ottenendo il punteggio più alto nel suo segmento.

I risultati pubblicati oggi da S&P Global – validi per l’inclusione negli indici Dow Jones Sustainability – evidenziano il punteggio di Pirelli di 85 punti (+8 punti sopra il 2021, come già annunciato il 26 settembre 2022) come il più alto nel settore ATX Auto Components e significativamente superiore alla media del settore di 24 punti.

Pirelli ha raggiunto i massimi punteggi in molti ambiti tra cui Governance e Due Diligence nell’ambito dei diritti umani, della gestione delle risorse naturali e della riduzione delle emissioni di CO2. L’azienda ha inoltre ottenuto il massimo dei voti nelle aree di innovazione e sicurezza informatica, nonché per la completezza e trasparenza della propria rendicontazione sociale e ambientale.

Marco Tronchetti Provera, nella foto, Executive Vice President e CEO di Pirelli, ha commentato: “Il risultato ottenuto nella valutazione di sostenibilità di S&P Global premia il percorso di Pirelli verso una crescita sostenibile e resiliente. Il lavoro dell’azienda in questa direzione riflette i nostri valori e il costante impegno a sostegno degli Obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite”.

S&P Global annuncerà la composizione aggiornata degli indici Dow Jones Sustainability World ed Europe, in cui Pirelli è inclusa, il 9 dicembre 2022.