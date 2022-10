Scoperta una terapia che potrebbe ritardare l’insorgenza di disturbi legati all’età

Gli scienziati della Nanyang Technological University di Singapore in Giappone hanno scoperto che attivare questa risposta allo stress nei vermi anziani nutrendoli con una dieta ricca di glucosio ha allungato la loro vita rispetto ai vermi alimentati con una dieta normale. Questa è la prima volta che viene scoperto un legame tra questa risposta allo stress e l’invecchiamento, ha affermato il team della Ntu nell’articolo pubblicato su Nature Communications.

Sebbene siano necessari ulteriori studi per ottenere una comprensione più profonda di questo legame, i loro risultati aprono la porta allo sviluppo di terapie che potrebbero ritardare l’insorgenza o addirittura affrontare disturbi legati all’età come cancro, demenza e ictus. Gli scienziati hanno scoperto che i vermi anziani trattati con una dieta ricca di glucosio vivevano per 24 giorni, quasi il doppio della durata della vita dei giovani vermi con la stessa dieta (13 giorni). I vermi con una dieta normale hanno vissuto per 20 giorni. Oltre a vivere più a lungo, i vermi anziani con una dieta ricca di glucosio erano più agili e avevano più cellule di accumulo di energia rispetto ai vermi con una dieta normale, suggerendo un invecchiamento più sano. La risposta allo stress prolungata nei giovani vermi ha portato alla morte cellulare.Un giorno dopo aver somministrato ai vermi una dieta ricca di glucosio, gli scienziati della Ntu hanno monitorato l’attività dei tre sensori di stress, ciascuno responsabile di un percorso cellulare nella risposta proteica spiegata. Hanno scoperto che uno dei sensori di stress, IRE1, era significativamente più attivo nei giovani vermi rispetto ai vermi anziani. Quando gli scienziati hanno rimosso il gene che codifica per IRE1 nei vermi per ‘spegnere’ il percorso cellulare avviato dal sensore di stress, hanno scoperto che i giovani vermi alimentati con una dieta ricca di glucosio dal giorno 1 vivevano per 25 giorni, il doppio di quando l’IRE1 gene era intatto: ciò suggerisce che la maggiore attività del sensore di stress IRE1 osservata nei giovani vermi alimentati con una dieta ricca di glucosio dal giorno 1 – quella che gli scienziati dicono essere una risposta proteica dispiegata prolungata – è stata responsabile della riduzione della loro durata di vita.

Il biologo cellulare e professore associato Guillaume Thibault della NTU School of Biological Sciences ha dichiarato: “Riteniamo che la dieta ricca di glucosio somministrata ai vermi anziani abbia stimolato la loro risposta proteica dispiegata altrimenti lenta e attivato alcune vie cellulari, affrontando non solo lo stress causato dall’eccesso di glucosio ma anche altri stress legati all’invecchiamento, ripristino della stabilità cellulare. Al contrario, i giovani vermi sottoposti a una dieta ricca di glucosio hanno provocato uno stress irrisolto nelle cellule a causa di un IRE1 iperattivato. Questa attivazione prolungata ha portato invece le cellule ad avviare la morte cellulare. I risultati suggeriscono che un farmaco che riduce l’attività di IRE1 aumentando l’attività degli altri due sensori di stress potrebbe potenzialmente essere sviluppato per decelerare l’invecchiamento cellulare e di conseguenza prolungare la durata della vita”. Thibault fa anche un’importante precisazione: “sebbene il nostro studio abbia scoperto che una dieta ricca di glucosio potrebbe essere utile per rallentare l’invecchiamento e promuovere la longevità nei vermi anziani, non stiamo raccomandando che la popolazione anziana dovrebbe ora passare a una dieta ricca di zuccheri. Ciò che questo studio mostra è che l’attivazione di determinate risposte allo stress nelle cellule può tradursi in longevità e che l’attivazione di questa risposta allo stress con un farmaco potrebbe essere fondamentale per decelerare l’invecchiamento cellulare”. Saranno necessari ulteriori studi e scoperte sui nematodi per analizzare ulteriormente il complesso meccanismo alla base dell’estensione della durata della vita indotta da una dieta ricca di glucosio, nonché il modo in cui questo meccanismo interagisce con altri processi nelle cellule.