Marzocchi Pompe lancia FCIP e FCIM

Marzocchi Pompe S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, presenta una nuova famiglia di pompe e motori, denominate FCIP (Full Cast Iron Pump) e FCIM (Full Cast Iron Motor), completamente in ghisa. Questi nuovi prodotti mirano ad applicazioni con pressioni più alte rispetto a quelle raggiungibili con le pompe GHP ed i motori GHM già presenti a catalogo, aventi il coperchio e la flangia in ghisa ma il caratteristico corpo in alluminio. Anche grazie al design compatto ed alla possibilità di fornire valvole integrate, essi sono particolarmente adatti per il settore Mobile, come ad esempio macchine ed attrezzature per agricoltura, costruzioni, mining, logistica, pulizia e raccolta rifiuti. Per coprire il più possibile le esigenze del mercato in termini di cilindrate, sia le nuove pompe che i nuovi motori avranno tre sottofamiglie: FCIP2, FCIP3, FCIP4 e FCIM2, FCIM3, FCIM4. Il lancio ufficiale della nuova linea avverrà durante la fiera Bauma di Monaco, dal 24 al 30 ottobre e continuerà poi all’EIMA di Bologna, dal 9 al 13 novembre. Commento del CEO Gabriele Bonfiglioli: “Abbiamo come sempre ascoltato con grande attenzione i nostri distributori ed i nostri clienti OEM, cogliendo la necessità del mercato per questi nuovi prodotti, che ampliano ulteriormente la nostra già vasta gamma di pompe tradizionali. Siamo convinti che ci permetteranno di cogliere tante nuove opportunità, in particolare per applicazioni in condizioni di lavoro particolarmente gravose. Ovviamente non ci fermeremo qui: stiamo continuando a lavorare allo sviluppo della famiglia Elika, che ci riserverà una new entry nel prossimo anno”.