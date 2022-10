HyAccelerator, conclusa l’accelerazione delle prime due startup selezionate da Snam

Snam (nella foto, l’a. d. Stefano Venier) ha celebrato la conclusione del percorso di accelerazione delle due startup selezionate a valle della prima call di HyAccelerator, il programma lanciato lo scorso anno dall’azienda a sostegno delle realtà più innovative nel settore dell’idrogeno.

Le startup Atawey e EH Group hanno presentato i propri prodotti attraverso dei pitch alla presenza dei manager di Snam e dei responsabili del Fondo Corporate Partners I di CDP Venture Capital, il fondo multi-comparto di corporate venture partner che coinvolge le principali aziende attraverso la collaborazione e l’investimento in startup, e di cui Snam è partner per il comparto Energy Tech.

La giornata ha rappresentato il coronamento di un percorso di sei mesi nei quali le due startup hanno beneficiato di mentorship manageriale, oltre che di un supporto tecnico di un team dedicato, sviluppando nuovi use case e studi di pre-fattibilità per progetti pilota insieme a Snam ed entrando in contatto con potenziali futuri partner.

La startup francese Atawey mira a progettare e sviluppare stazioni di rifornimento a idrogeno su piccola e su grande scala, mentre la svizzera EH Group propone una tecnologia di celle a combustibile che si caratterizza per l’elevata densità di potenza e il radicale abbattimento dei costi di produzione.

A seguito della prima call, una terza startup, l’italiana Particular Materials, che sviluppa processi innovativi basati sull’uso di “solventi verdi” come l’acqua supercritica, è stata inserita in un filone specifico di HyAccelerator (Tech of the Future) focalizzato sulle tecnologie più promettenti.

HyAccelerator è il primo programma di accelerazione per startup su scala globale gestito da un’azienda e dedicato interamente all’idrogeno. L’obiettivo è valorizzare le tecnologie a maggior potenziale per accelerare lo sviluppo della catena del valore dell’idrogeno e contribuire in tal modo agli sforzi di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi climatici.

Nelle prossime settimane, rinnovando il proprio impegno, Snam lancerà la seconda call per startup di HyAccelerator.