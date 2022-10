Rocket Sharing Company, ricavi a oltre 2,6 mln

Rocket Sharing Company S.p.A., start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, comunica che il CdA ha esaminato i ricavi delle vendite1 dei primi 9 mesi del 2022 che si attestano a € 2.579 migliaia, in crescita del 160% rispetto a € 992 migliaia nel medesimo periodo dell’esercizio 2021. Prosegue lo sviluppo della piattaforma proprietaria “Rocket Sharing”, lanciata nel corso del 2022, che ha generato ricavi per oltre € 370 migliaia. Crescono anche i ricavi derivanti dalla linea di business “Rocket Energy”, relativa ai servizi di fornitura di energia elettrica e di gas per i segmenti aziendale e residenziale, attestandosi a circa € 2,2 milioni. Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket, commenta “Prosegue anche nel terzo trimestre il trend di crescita avviato nel corso dell’esercizio con un balzo del 160% YoY. Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti dalla piattaforma proprietaria di sharing in blockchain, con ricavi che rappresentano oltre il 14,5% del totale delle vendite (ancora assenti nel 2021). Questi dati confermano il generale andamento positivo della Società, frutto dell’impegno di tutto il team e della volontà di rispettare le linee di sviluppo definite in sede di IPO. Continuano le attività di promozione della piattaforma Rocket Sharing con la partecipazione alla White Label World Expo di Francoforte dove abbiamo presentato le nostre soluzioni e prosegue con successo il Rocket Road Show con un numero crescente di imprenditori che decidono di affiliarsi alla piattaforma di sharing. La nostra offerta non rappresenta solo uno strumento di marketplace dove acquistare servizi, ma un’opportunità ad alto valore aggiunto per sviluppare network tra gli imprenditori.”