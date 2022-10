Ampia partecipazione ai webinar di Poste Italiane

Sono stati oltre 300 gli iscritti ai primi due webinar di Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) organizzati in occasione della quinta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria: provenienti da tutto il territorio nazionale, equamente distribuiti per classe di età e per occupazione, con una leggera maggioranza di Lavoratori dipendenti. Nel corso degli eventi online del 6 e dell’11 ottobre scorso, rispettivamente sui temi “Il risparmio e gli investimenti” e “Il passaggio generazionale”, sono stati illustrati ai risparmiatori i concetti di liquidità e di inflazione e le loro conseguenze sui mutui e sulla previdenza complementare, ma anche le diverse fasi della successione, di quali sono gli eredi legittimi e, in fase di testamento, di come poter meglio destinare parte della quota disponibile ad amici o figli adottivi.

Il programma completo

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’Educazione Finanziaria” è disponibile sul portale dell’iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2022 – Quello che conta) e sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia, aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche.