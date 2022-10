Scissione parziale di Tecmarket Servizi S.p.A. a favore di Banco BPM S.p.A.

Si informa che in data 19 ottobre 2022, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione alla scissione rilasciata dalla Banca Centrale Europea, è stato iscritto, presso i competenti Registri delle Imprese, il progetto di scissione parziale di Tecmarket Servizi S.p.A. a favore del Banco BPM S.p.A. (nella foto, l’a. d. Giuseppe Castagna), redatto ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter del codice civile (il “Progetto di Scissione”). Tecmarket è una società di servizi interamente controllata dal Banco BPM. In sintesi, i servizi forniti da Tecmarket riguardano: i) le attività connesse alla gestione dei terminali e all’assistenza tecnica alla clientela per i servizi POS e Mobile POS; ii) l’erogazione della piattaforma tecnologica per il servizio You Business Web, destinato a Enti e Imprese clienti di Banco BPM; iii) ulteriori servizi tecnologici, funzionali a specifici business di Banco BPM verso la propria clientela. L’operazione di scissione parziale, da attuarsi con procedura semplificata ex artt. 2505 e 2506-ter del codice civile, prevede l’assegnazione da parte di Tecmarket al Banco BPM di un compendio patrimoniale afferente a tutte le proprie attività e i servizi, con l’esclusione delle attività connesse alla gestione terminali e all’assistenza tecnica alla clientela per i servizi POS e Mobile POS indicati al punto i) che precede, sulle quali Tecmarket focalizzerà la propria operatività in esito alla scissione. L’operazione si inquadra altresì nelle iniziative di razionalizzazione dell’assetto societario e operativo del Gruppo Banco BPM, rispondendo a esigenze di semplificazione e razionalizzazione di struttura, e non comporterà impatti sui ratios patrimoniali e sul bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM.