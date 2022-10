HDental si affida al martech di ByTek

HDental, network di ambulatori odontoiatrici distribuiti capillarmente sul territorio del Centro-Nord Italia, si affida a ByTek, martech company del gruppo Datrix, per le proprie attività digitali. La realtà medicale, con 28 cliniche all’attivo oggi, è in forte espansione e ha in programma molte nuove aperture nei prossimi mesi sul mercato italiano. In quest’ottica, ha ingaggiato il team ByTek con un duplice obiettivo: potenziare l’attività di lead generation geolocalizzata e ottimizzare il customer lifetime value. ByTek ha messo in piedi per HDental la strategia per la definizione di un martech stack completo, attraverso analisi delle opportunità, mappatura dei tool esistenti, proposta di nuove tecnologie e design del collegamento delle piattaforme. Accanto a questo blocco tech, è stato attivato un servizio di ADV Empowerment che, secondo gli obiettivi di business del cliente, sta permettendo di lavorare su enrichment per interessi, scoring e modellazione delle audience, al fine di ampliare il bacino di potenziali utenti del marchio su specifiche aree geografiche. È anche in corso il supporto tecnico e strategico per la configurazione e personalizzazione di tutti gli strumenti di data collection e tracciamento. Attivato in luglio, il progetto sta già registrando delle evidenze molto positive, ad esempio con l’attività di lead generation geolocal, attivata in occasione dell’apertura del nuovo ambulatorio di Sanremo. “Capacità di comprendere le necessità del cliente, flessibilità, disponibilità, serietà e competenza tecnica sono solo alcune delle caratteristiche che fin dalle prime fasi della collaborazione abbiamo riscontrato in ByTek – commenta Cassandra Barbiano di Belgioioso, Responsabile Marketing e Business Development di HDental – Benché appena iniziato, questo progetto ha già portato risultati in linea con i nostri obiettivi aziendali, creando quindi solide basi per quella che ci auguriamo possa essere una proficua e lunga partnership”.