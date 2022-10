Roma, arriva Motoria: studenti e adulti insieme per lo sport

Oltre trenta associazioni sportive, centinaia di atleti, le scuole e la cittadinanza del territorio: è “Motoria” la manifestazione sportiva del Municipio VI di Roma in programma il 21 e 22 ottobre prossimi al Tor Vergata Sporting Center. Molti studenti e adulti del territorio si sfideranno in varie discipline sportive all’ombra delle Torri. Basket e minibasket, corsa campestre, sport da contatto, pallavolo, calcio e non solo, per promuovere la sana socializzazione e difendere i valori dello sport.

“L’obiettivo – ha affermato Flavia Cerquoni, assessore allo Sport del Municipio VI nel corso della presentazione dell’evento – è ripartire dopo due anni di pandemia. Motoria è il simbolo di una politica attiva vicina alle persone. Sarà un momento per stare insieme all’insegna dei valori dello sport, che sono necessari per il rilancio del nostro territorio”. In questo senso “bisogna portare lo sport nelle scuole ed è dunque importante – ha concluso – investire nell’edilizia scolastica perché talvolta mancano gli spazi in cui proporre agli studenti le attività”.

Il tema del rilancio del territorio è stato ripreso dal presidente del Municipio VI, Nicola Franco. “Questi quartieri – ha osservato – finiscono spesso sui giornali per fatti negativi. Ebbene, una manifestazione come Motoria aiuta a offrire un’immagine diversa, finalmente positiva, e si colloca in continuità con una serie di iniziative che abbiamo messo in campo dall’inizio della consiliatura”.