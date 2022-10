SACE, Ricci: abbiamo le competenze per aiutare le imprese verso una nuova epoca

“Noi di SACE abbiamo l’energia e le competenze per aiutare le imprese italiane nella transizione verso una nuova epoca che metta al centro della competitività la digitalizzazione, la messa in sicurezza della supply chain e la sostenibilità – ha dichiarato Alessandra Ricci, nella foto, Amministratore delegato di SACE intervenuta al Convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri – Tempi nuovi e di inedita complessità richiedono modalità nuove di fare e sostenere le imprese. Lo stiamo sentendo oggi al Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria e lo viviamo tutti i giorni ascoltando le 25mila aziende che abbiamo in portafoglio. Oggi siamo in grado di supportare tutto il tessuto imprenditoriale oltre l’export e l’internazionalizzazione, il cuore di SACE, anche sul territorio domestico per garantire la liquidità grazie a diverse misure contro il caro energia tra cui, ad esempio, Garanzia SupportItalia, che emettiamo digitalmente in 48 ore. A tutto questo si aggiunge il nostro ruolo attivo per supportare gli investimenti di tutte le imprese, soprattutto PMI, in sostenibilità nell’ambito del Green New Deal attraverso la nostra Garanzia Green.”