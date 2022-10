Villa Santa Maria, torna la “Rassegna dei cuochi”

(di Tiziano Rapanà) Domani sarà il giorno x, che si proporrà come il momento della ripresa delle cose interrotte. Torna l’istituzione informale della Rassegna dei cuochi, a Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Riprende l’iter organizzativo, l’attesa, la voglia di rimettersi in gioco per la 42esima volta. La pandemia ha bloccato per due anni l’energia che si muova e crea, ma ora si è di nuovo in pista a suonare la campana dei giorni di festa. Da domani fino a domenica la Rassegna dominerà la vita del borgo, patria dei cuochi, dell’Istituto Alberghiero e di San Francesco Caracciolo. Domani alle ore 16.00 si partirà con l’accoglienza dell’Olio Votivo della Federazione Italiana per i Servizi Ristorativi e Alberghieri della Regione Calabria. Seguirà la santa messa nella chiesa di San Nicola di Bari e alla sera sarà tempo del famoso conviviale dei cuochi. Sabato si darà filo da torcere ai nottambuli più imperterriti con la Junior Cocktail Competition degli alunni dell’Istituto alberghiero Marchitelli. Nel pomeriggio ci saranno due spettacoli culinari. Il primo a cura dello chef abruzzese Davide Nanni, famoso sui social per la preparazione dei piatti alla maniera primitiva nei boschi abruzzesi. Il secondo spettacolo vivrà della verve dello chef internazionale Enrico Derflingher, noto per aver deliziato i palati della Regina Elisabetta II e dell’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush senior, che alla Rassegna dei Cuochi presenterà il risotto Regina Vittoria. Alle ore 20.00 gli ospiti potranno degustare la cena preparata dagli chef di Villa Santa Maria. Anche domenica ci saranno tanti eventi interessanti. Nel tardo pomeriggio, potrete partecipare alla tradizionale presentazione del Buffet dimostrativo sull’Arte culinaria e in serata spazio alla comicità di Carmine Faraco. Le tre giornate vedranno come particolare special guest il Museo del cuoco. Porte aperte, dunque, per tutti curiosi che vogliono sapere di più di storia e tradizioni degli chef locali. Le stanze di Palazzo Caracciolo ospitano i documenti fotografici, gli attestati e gli attrezzi da lavoro dei grandi cuochi di Villa Santa Maria, che hanno locupletato la cucina nazionale e sovrannazionale. L’evento, organizzato dall’Associazione Cuochi Valle del Sangro e dal Comune di Villa Santa Maria con il patrocinio della Regione Abruzzo, si avvale della preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero IPSSAR Marchitelli, eccellenza del territorio riconosciuta a livello internazionale, che ogni anno contribuisce con forze e passione alla buona riuscita della manifestazione, e del pastificio De Cecco, partner ufficiale della rassegna fin dal debutto.

