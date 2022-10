Smau, le startup calabresi hanno brillato

Si è conclusa ieri la fiera internazionale Smau 2022 a Milano (FieraMilanoCity) alla quale la Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo economico, insieme a Fincalabra, ha aderito per consentire alle aziende di fare rete, interagire, collaborare e cogliere opportunità di business. La Regione, oltre al proprio stand istituzionale, era presente con altri 10 stand dedicati a start up innovative calabresi d’eccellenza, selezionate da Smau, e alcune proposte in concorso per il premio SMAU dell’innovazione. Le start up hanno avuto la possibilità, in un’ottica di open innovation, di fare matching con aziende corporate di importanza nazionale ed internazionale. Colossi nazionali come la Ferrari e Toyota hanno manifestato il proprio interesse per la start up Coverride che ha brevettato gadget tecnologici applicabili ai telefonini. La start up Naturextralab, che estrae principi attivi dalle piante officinali per sviluppare alimenti funzionali, ha attratto le attenzioni di player farmaceutici importanti. O ancora, il robot automatizzato Tod System, a controllo digitale, è stato oggetto di interesse da parte di Esselunga. Diverse le start up, Domino, Doctorium, Medical e Senseledge, nel settore Health, hanno avuto modo di stabilire potenziali relazioni commerciali con aziende del settore come Chiesi, Vodafone, Scalehealth e Sas. Così come la start up che opera nel settore dell’intelligenza artificiale, Revelis, oggetto di grande interesse da parte di aziende che operano nel settore Ict. Nel settore industrial lo spin off dell’Unical, Smart2test, che sviluppa la propria tecnologia nell’ambito di una collaborazione con il CERN di Ginevra, ha stabilito importanti relazioni con aziende interessate al prodotto. Infine, Guidesforyou si è interconnessa con aziende interessate alla valorizzazione dei beni culturali e non solo come la Ferrari.