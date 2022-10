Terna: avviate le attività di demolizione di tre elettrodotti nell’area di Rotonda, in provincia di Potenza

Terna, nella foto l’a. d. Stefano Donnarumma, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha avviato le attività di demolizione di tre elettrodotti ricadenti nel Comune di Rotonda, in provincia di Potenza.

Le attività – che interesseranno per un breve tratto anche i Comuni di Laino Borgo e Laino Castello in provincia di Cosenza – prevedono complessivamente la rimozione di circa 10 km di linee aeree per un totale di 30 sostegni: 14 sostegni e circa 4 km di conduttori della linea a 220 kV “Terranova-Rotonda”, 6 sostegni e oltre 2 km di conduttori della linea a 220 kV “Rotonda-Mercure 1” e, infine, 10 sostegni e più di 3 km di conduttori della linea a 150 kV “Rotonda-Lauria”.

Le demolizioni sono conseguenti all’entrata in esercizio, risalente allo scorso agosto, dell’elettrodotto in cavo interrato di oltre 5 km “Rotonda-Lauria”. Il collegamento è stato realizzato utilizzando cavi di ultima generazione con isolamento in XLPE, tecnologia più efficiente e avanzata che necessita di minore manutenzione.

I lavori, che interesseranno aree densamente abitate e porteranno numerosi benefici al paesaggio e al tessuto urbano coinvolto, rientrano nel più ampio piano di razionalizzazione della rete ad Alta Tensione nel Parco Naturale del Pollino, una delle aree protette più estese d’Italia.

Il piano, per il quale Terna ha previsto un investimento di circa 35 milioni di euro, consentirà, una volta completate le attività, di rimuovere all’interno delle aree del Parco circa 50 km di linee esistenti e ben 170 sostegni.