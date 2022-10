IEG acquista il 50% delle attività di Deutsche Messe in Usa, Canada e Messico

Italian Exhibition Group (IEG), nella foto, l’a. d. Corrado Peraboni, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto di avere acquistato la quota pari al 50% di Italian German Exhibition Company S.r.l. – IGECo S.r.l., dalla società cedente Hannover Fairs International GmbH, costituendo una joint venture con Deutsche Messe AG (DMAG). A seguito dell’operazione, IEG e DMAG partecipano pariteticamente in Italian German Exhibition Company S.r.l. – IGECo S.r.l. controllando congiuntamente le società Hannover FAIRS (Canada) Inc. (con sede a Ottawa), Hannover FAIRS USA, Inc. (con sede a Springfield) e Hannover FAIRS Mexico S.A. de C.V. (con sede a León). All’atto della sottoscrizione odierna dell’atto di acquisto delle quote nella joint venture IEG ha corrisposto € 3,0 milioni come minimo garantito. Seguirà la corresponsione di un earn-out massimo di Euro 3,0 milioni, da liquidare entro giugno 2026, legato ai risultati economici medi delle tre società acquisite nel periodo 2022- 2025 e calcolato sulla base del business esistente al momento della costituzione della joint venture, come già comunicato lo scorso 3 luglio. L’acquisizione da parte di IEG è finanziata con la liquidità ad oggi disponibile. I risultati della joint venture saranno rendicontati nelle Relazioni finanziarie di IEG con il metodo del Patrimonio Netto. Le parti sono state congiuntamente assistite da Studio Associato Consulenza legale e tributaria e KPMG Germany Law e Tax.