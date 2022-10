Alfonsino lancia la propria Media Platform, che consentirà un aumento del perimetro di operatività e di diversificazione del business

Alfonsino S.p.A. pmi innovativa afferente al settore food order&delivery e attiva nei piccoli e medi centri italiani, lancia la Alfonsino Media Platform, estensione in-app del proprio ecosistema digitale, che consente alle aziende di promuoversi, effettuando campagne ad alto impatto. Attraverso questa soluzione, Alfonsino rielabora il concetto di commerce media, puntando a connettere in maniera organica le aziende con il proprio marketplace, nell’ottica di un’integrazione fisico-digitale. La piattaforma offrirà, infatti, la possibilità ai brand e ai retailers di fare pubblicità attraverso le applicazioni e i dominii online di Alfonsino, permettendo loro di posizionarsi in maniera trasversale su una user base ampia, fidelizzata e geo-targettizzata, che comprende – oltre ai clienti e ai partners – anche una nutrita flotta di drivers. Con il lancio di questa piattaforma, novità assoluta nel panorama Food-Tech Order&Delivery italiano, Alfonsino prosegue il processo di diversificazione del proprio core business, estendendo il perimetro di operatività, aumentando le fonti di revenue e accedendo, al contempo, alla possibilità di crescita ulteriore. “C’è grande entusiasmo intorno a questo lancio – afferma Domenico Pascarella, Presidente e CMO di Alfonsino S.p.A – Offrire i nostri ambienti digitali come mezzo promozionale rappresenta un’opportunità mutuamente straordinaria, oltre che una possibilità di crescita dei nostri volumi e in prospettiva della marginalità. L’idea intorno al progetto nasce dalla volontà di rielaborare il concetto di commerce media, adattandolo all’unicità del pubblico delle città medio-piccole, che riteniamo strategiche sia per il numero dei cittadini che per la loro capacità di spesa. Il successo di questa proposta è basato sulla nostra capacità di garantire ai clienti un target profilato e geolocalizzato, aggirando i macchinosi processi di ‘tenta e riprova’ tipici dei canali più convenzionali.” La diversificazione delle entrate derivanti dall’advertising costituirà un’eventuale ulteriore leva per guidare il percorso di Alfonsino verso la redditività e la generazione di free cash flow. A corroborare la prospettiva di una crescita sostanziale in funzione del servizio, interviene l’ultimo report, pubblicato lo scorso aprile – maggio 2022, sul Marketing Globale redatto da Nielsen, che attesta la graduale ascesa dell’advertising in-app tra le soluzioni più efficaci in termini di conversion rate e ROI. La pubblicità sulla Media Platform prevedrà collaborazioni con realtà produttrici di beni di largo consumo, non necessariamente associate al settore alimentare. L’estensione verrà gestita nell’ottica del mantenimento organico e sostenibile dell’infrastruttura digitale della società, volta a preservare la centralità dei clienti e l’integrità dell’offerta riservata ai partners.