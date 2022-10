De Nora, accordo con Ges per la realizzazione di una piattaforma di testing, sviluppo e ottimizzazione del prototipo della batteria a idrogeno

Green Energy Storage (Ges) e Industrie De Nora, nella foto l’a. d. Paolo Dellachà, hanno stretto una partnership per la realizzazione di una piattaforma di testing, sviluppo e ottimizzazione del prototipo della batteria a idrogeno brevettata da Ges, già validata in laboratorio e in fase di pre-industrializzazione.

Ges è specializzata nel settore delle batterie con tecnologia 100% green, basata sull’idrogeno con una piattaforma tecnologica ibrida gas/liquido. La sua finalità è di dare vita ad una nuova generazione di accumulatori non tossici, sicuri, che operano a temperatura ambiente e composti da materiali facilmente reperibili. Tra gli obiettivi della nuova partnership quelli di massimizzare le performance della batteria come potenza, densità e ciclo di vita con componenti sempre più performanti ed economicamente sostenibili; rafforzare e ottimizzare lo scambio reciproco delle competenze industriali da una parte e di ricerca e sviluppo dall’altra; velocizzare la roadmap tecnologica di GES e accelerare i tempi della validazione pre-commerciale della batteria ad idrogeno.

“L’Idrogeno è un elemento centrale per la transizione energetica europea e mondiale ed è necessario accelerare il passaggio alla scala industriale delle tecnologie più promettenti. Nella partnership con Green Energy Storage, De Nora contribuirà al consolidamento di questa rivoluzionaria tecnologia con la sua esperienza centenaria di leader tecnologico nel settore elettrochimico e con l’entusiasmo da start-up che ci contraddistingue” dice Christian Urgeghe, Cto di De Nora.