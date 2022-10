Atlantia, Consob approva l’opa

Schema Alfa S.p.A., in qualità di offerente (l’“Offerente”), comunica che CONSOB, con delibera n. 22464, del 3 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), ha approvato il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF (l’“Offerta”), promossa dall’Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le “Azioni”) di Atlantia S.p.A. (nella foto, l’a. d. Carlo Bertazzo). L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni di Atlantia, ossia le massime n. 552.442.990 Azioni, pari al 66,90% delle Azioni emesse da Atlantia, ivi incluse le azioni proprie, ad eccezione delle n. 273.341.000 Azioni detenute da Sintonia S.p.A., pari al 33,10% delle Azioni emesse da Atlantia. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 10 ottobre 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 11 novembre 2022, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 25 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). L’11 novembre 2022 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come definita infra). Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 18 novembre 2022 (la “Data di Pagamento”), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito validamente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 23,00, interamente versato in denaro per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la “Riapertura dei Termini”) a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 novembre 2022, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante l’eventuale Riapertura dei Termini sarà il 2 dicembre 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione). La pubblicazione e la modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta si fa rinvio alla comunicazione predisposta dall’Offerente ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito internet di Atlantia S.p.A. (www.atlantia.com) e dell’Offerente (www.edizione.com), nella