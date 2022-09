Firenze, torna la Fiera della Ceramica

Novanta atelier di ceramica da tutta Europa; laboratori didattici per bambini e la presentazione del libro delle buone pratiche “Quotidiano Ceramico Sostenibile” edito da LEF, il tutto all’insegna dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Questo e molto altro sarà la XXIII edizione della Fiera Internazionale della Ceramica, in programma a Firenze sabato 1 e domenica 2 ottobre, in piazza S. Croce.La manifestazione, organizzata da Arte della Ceramica Associazione di Ceramisti e Associazione La Fierucola APS esi propone come occasione di vendita ma anche momento conviviale di aggregazione, scambio e confronto fra ceramisti di diverse nazionalità – oltre che ad avere uin un’ottica pedagogica e culturale, per avvicinare sempre di più il pubblico di adulti e piccini a questa antica arte. Saranno 90 gli artisti della ceramica contemporanea provenienti da tutta Europa, da quelli con esperienza alle new entry che si affacciano in questo mondo avendo la possibilità di confrontarsi con un pubblico di anno in anno più attento e consapevole. Tra i tanti segnaliamo la presenza dell’inglese Terry Davies, vasaio specializzato in gres, in Italia da oltre trent’anni che basa il suo lavoro su una tecnica chiamata “pelle d’elefante”. Questi pezzi vengono lanciati e spinti verso l’esterno mentre vengono realizzati, per incrinare la superficie; dando la sensazione di terra secca e bruciata. E Paola Staccioli, scultrice ceramista fiorentina che predilige la tecnica dei lustri con la quale invetria le sue opere. Gli highlights della fiera. Maiolica, porcellana, raku, grès cotto a legna, cotto a riduzione, shino, smalti di cenere, smalti a lustro: durante la manifestazione si potranno trovare i materiali ceramici più svariati e innovativi declinati come oggetti d’uso quotidiano, ma anche arredamento, sculture, gioielli e molto altro. Slovenia, Polonia e Francia sono solo alcune tra le presenze internazionali di quest’anno, ciascuna portatrice di cultura e tecniche di lavorazione diverse. In occasione della manifestazione verrà presentato il Quotidiano Ceramico Sostenibile, curato dall’Associazione Arte della Ceramica, un progetto di economia circolare per la riduzione dei rifiuti nel laboratorio di ceramica che lo scorso febbraio ha vinto il crowdfunding, in un progetto della Fondazione CR Firenze, e che ora è stato pubblicato da LEF, Libreria Editrice Fiorentina.

Domenica 2 ottobre Beatriz Irene Scotti, autrice di molti libri per l’insegnamento della ceramica in Italia e all’estero, presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “Ceramica contemporanea. Un mondo di colori” in cui racconta le sue residenze artistiche all’estero, spiegando le varie tecniche provenienti da tutto il mondo: da come modificare gli smalti Colorobbia e Prodesco per creare degli effetti particolari a come creare smalti a base di cenere vegetali o ancora come realizzare tecniche Raku, Nerikomi, Mishima e molte altre.

Ad arricchire la due giorni, previsti in calendario i laboratori didattici gratuiti per bambini, tenuti da maestri ceramisti. Inoltre all’interno della piazza saranno presenti anche stand di enogastronomia biologica, nello spirito puro e antico, proprio di un mercato.