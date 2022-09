ISCC Fintech, acquisto portafogli di crediti Npl per un valore nominale complessivo di 113,3 mln

Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. (la “Società” o “ISCC Fintech”), società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti non performing loan (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. “Credit Management”), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 agosto 2022, rende noto che: in data 27 settembre 2022, è stato perfezionato il contratto di acquisto di un portafoglio di crediti NPL unsecured individual riconducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circa 12,4 milioni di Euro, composto da n. 1.412 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di credito al consumo; in data 28 settembre 2022, è stato perfezionato il contratto di acquisto di un portafoglio di crediti NPL unsecured individual riconducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circa 100,9 milioni di Euro, composto da n. 12.082 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di credito al consumo. Si precisa che tale portafoglio costituisce oggetto dell’accordo vincolante siglato in data 3 agosto u.s. e che le lievi differenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, in termini di valore nominale e di numero di posizioni, sono riconducibili alle risultanze dell’ulteriore attività di due diligence effettuata dalla Società nel periodo intercorso. “Con tale operazione si consolida ulteriormente il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL, aumentando il portafoglio della Società a circa 775 milioni di Euro, per un totale di circa 100.000 posizioni” commenta l’Amministratore Delegato di ISCC Fintech Gianluca De Carlo (nella foto).