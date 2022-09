Blackline Safety assicura un rinnovo da 3,3 milioni di dollari con il leader nel settore dell’energia e delle utility

Blackline Safety Corp. (nella foto il ceo Cody Slater), leader globale nella tecnologia per la sicurezza connessa, ha annunciato che un’azienda leader nel settore dell’energia, delle utility e dei trasporti con sede nel Canada occidentale ha rinnovato e ampliato il suo contratto con Blackline Safety. L’organizzazione, cliente dal 2016, ha concordato un nuovo impegno quinquennale di prodotti e servizi con un valore a vita di quasi 3,3 milioni di dollari per proteggere i propri lavoratori.

Gli 860 dispositivi G7 acquistati saranno distribuiti tra le unità aziendali del cliente e saranno monitorati dal Blackline SafetyCentro operativo per la sicurezza interno, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Saranno utilizzati sia per il rilevamento di gas che per il monitoraggio dei lavoratori isolati.

“Il rinnovo e l’espansione del nostro rapporto decennale con i clienti è una prova continua del valore del nostro modello di software-as-a-service basato sull’hardware. I clienti non solo rinnovano i loro investimenti con Blackline, ma li ampliano per rafforzare i loro programmi di sicurezza con la tecnologia più recente”, ha dichiarato. Sean Stinson, Chief Growth Officer, Blackline Safety.

Questo impegno, in un mercato chiave per la crescita Blackline Safetysi basa sul successo dell’azienda. ha annunciato in precedenza un accordo da record con una società di servizi elettrici e di gas naturale con sede negli Stati Uniti.Dimostra inoltre l’applicabilità della Blackline SafetyLa soluzione connessa “all-in-one” per i lavoratori solitari, il rilevamento del gas e la gestione della conformità per proteggere meglio i lavoratori in prima linea.

“La tecnologia scalabile che si adatta ai mutevoli ambienti di lavoro, unita ai dati connessi al cloud in tempo reale e al monitoraggio 24 ore su 24, consente di continuare ad adottare le nostre soluzioni di sicurezza connesse in tutti i settori, tra cui quello del gas naturale e delle energie rinnovabili. Blackline Safety di continuare a realizzare l’adozione delle nostre soluzioni di sicurezza connessa in tutti i settori, tra cui quello del gas naturale, delle utilities e delle energie rinnovabili”, ha aggiunto Stinson.

Blackline SafetyI dispositivi G7 per il rilevamento di gas per lavoratori solitari e personale sono indossabili robusti e intelligenti che rilevano con precisione i rischi legati ai gas, avvisando istantaneamente sia i lavoratori che i dirigenti in tempo reale, consentendo di rintracciare i contatti e di intraprendere azioni correttive per ridurre gli incidenti futuri. Supportato dal Blackline SafetyIl servizio professionale di monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantisce la massima protezione dei lavoratori grazie al monitoraggio automatico degli incidenti di sicurezza e degli eventi sanitari, comprese funzioni quali il rilevamento di assenza di movimento e di caduta e i check-in mancati.