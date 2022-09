Autogrill, ricavi in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ha esaminato e approvato i dati dei ricavi consolidati dei primi otto mesi al 31 agosto 2022. Ricavi consolidati pari a €2.599,9m nei primi otto mesi del 2022, in crescita del 63,6% a cambi costanti (+73,3% a cambi correnti) rispetto a €1.500,1m registrati nello stesso periodo del 2021. Escludendo le cessioni eseguite negli ultimi due anni, i ricavi nei primi otto mesi del 2022 sono pari a circa l’87% a cambi costanti rispetto a quanto riportato nello stesso periodo del 2019. Performance like for like dei ricavi: +61,7%, con il contributo di tutte le regioni e di tutti i canali in cui il Gruppo opera. Nuove aperture e chiusure: le nuove aperture negli aeroporti in Nord America (Memphis, Boston, Salt Lake City e San Jose) sono state in parte compensate dall’uscita dalle location non strategiche in tutte le aree geografiche. Acquisizioni e cessioni: cessione del business autostradale negli Stati Uniti nel 2021 (- €118,8m). Calendario di reporting8 : impatto positivo per +€117,2m riconducibile alla variazione del calendario di reporting in Nord America rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.