Equita cresce nell’Investment Banking

Equita (nella foto, l’a. d. Andrea Vismara) la principale investment bank indipendente italiana (“Equita” o il “Gruppo”), continua il suo percorso di crescita nell’investment banking rafforzando il team di advisory dedicato alle istituzioni finanziarie (“Financial Institutions Group” o “FIG”). Il team FIG, nato nel 2010, si posiziona oggi come il principale advisor indipendente nelle operazioni di sistema e di consolidamento bancario in Italia al fianco delle istituzioni finanziarie: negli ultimi 5 anni il team ha infatti agito con ruoli senior in più di 20 operazioni, posizionandosi tra i Top 3 advisor in Italia per numero di operazioni, per un controvalore superiore a €17 miliardi1 . Recentemente Equita ha affiancato primarie istituzioni, tra cui Generali nell’offerta pubblica di acquisto su azioni Cattolica (e nelle successive operazioni propedeutiche al raggiungimento del 100% del capitale sociale), Poste Vita nell’offerta pubblica di acquisto su azioni Net Insurance, Intesa Sanpaolo nell’offerta pubblica di scambio su azioni UBI Banca, Crédit Agricole Italia nelle offerte pubbliche di acquisto su azioni Credito Valtellinese e CA FriulAdria, AMCO nell’acquisizione di un compendio di crediti deteriorati da MPS, Mediocredito Centrale nell’acquisizione di BP Bari, Carige nell’offerta pubblica di acquisto promossa da BPER Banca, Civibank nell’offerta pubblica di acquisto promossa da Sparkasse e Banca Consulia nella cessione della società a Banca Finint. Il team FIG negli anni è infatti cresciuto significativamente in termini di posizionamento, in linea con la strategia del Gruppo di affiancare e supportare sempre più le principali istituzioni finanziarie in Italia. Dal 2021, il team FIG ha visto un significativo rafforzamento grazie al coinvolgimento diretto di Fabrizio Viola come senior advisor (quest’ultimo, dal 27 settembre 2022, aderente al patto parasociale Equita Group sottoscritto da altri 28 manager azionisti di Equita). Da settembre 2022, il team beneficia anche dell’ingresso di Alessandro Fustinoni come Managing Director. Fustinoni, che vanta una profonda conoscenza del settore e una lunga esperienza in Rothschild, insieme a Edoardo Achilli (Director) e gli altri membri del team, contribuirà a consolidare le importanti relazioni e competenze del Gruppo. Tale espansione dell'organico si inserisce nel più ampio progetto di crescita della divisione di Investment Banking del Gruppo – che ha visto crescere i propri ricavi del 35% nel primo semestre 2022, registrando una performance in controtendenza rispetto agli atri player del mercato – che prevede per i prossimi mesi, come annunciato con il business plan triennale Equita 2024, il significativo rafforzamento Tale espansione dell’organico si inserisce nel più ampio progetto di crescita della divisione di Investment Banking del Gruppo – che ha visto crescere i propri ricavi del 35% nel primo semestre 2022, registrando una performance in controtendenza rispetto agli atri player del mercato – che prevede per i prossimi mesi, come annunciato con il business plan triennale Equita 2024, il significativo rafforzamento del team senior, la definizione di partnership sul territorio e l’ulteriore diversificazione dell’offerta anche con lo sviluppo di nuove aree di specializzazione.