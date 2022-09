Pirelli ottiene punteggio massimo nell’analisi di sostenibilità di s&p global in molteplici aree di gestione esg

Pirelli vede crescere ulteriormente il proprio scoredi sostenibilità, nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment di S&P Global, salito quest’anno a 85 punti, 8 in più rispetto allo scorso anno.

Molteplici le aree di gestione in cui Pirelli (nella foto, l’a. d. Marco Tronchetti Provera) ha ottenuto top score tra cui governance e due diligence in ambito diritti umani, gestione delle risorse naturali e riduzione delle emissioni di CO 2 . Massimo punteggio anche in ambito innovazione e cyber security, oltre che per la completezza e la trasparenza della rendicontazione sociale e ambientale.

I risultati comprensivi dell’analisi di tutte le oltre 13.000 società analizzate nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2022 verranno resi disponibili da S&P Global in data 21 ottobre 2022, insieme al punteggio medio di ogni settore. L’aggiornamento della composizione degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe verrà infine comunicato da S&P Global in data 9 dicembre 2022.