ACMF, due concerti celebrano l’arte della musica da cinema

(di Tiziano Rapanà) Ritornano i campionissimi dell’ACMF per propagandare la vera musica per il cinema. L’Associazione Compositori Musica per Film farà parte del corredo culturale del Roma Music Film Festival che si occuperà di dare lustro alla colonna sonora, ossia all’emozione sonora che valorizza l’immagine in movimento: una coppia che si bacia, un pistolero che sfodera la sua colt, un comico che offre il suo talento ad un’immaginaria quanto possibilmente infinita platea. Ecco, questo è il misterioso e affascinante sposalizio del Cinema che unisce musica e immagini. Al Forum Studio, a Piazza Euclide in Roma, da oggi fino a sabato l’Associazione si muoverà all’interno degli spazi del Festival per donare un po’ di quella creatività che tanto piace agli americani. Il programma è ricco e vario e non ho lo spazio per rendicontarvelo tutto. Ci saranno, tra le tante cose, anche delle interessanti masterclass gratuite di importanti operatori del settore. Oggi e domani, non perdete, lo spazio dedicato alla grande musica. L’Associazione – capitanata da Pivio – farà due concerti di musica da film. Qui si omaggerà il genio incommensurabile di Ennio Morricone. Il concerto vivrà dell’energia creativa del quartetto d’archi Pessoa. Ma chi sono i nomi che compongono la struttura scheletrica dell’Associazione? Eccoli, in ordine (rigorosamente) sparso: Fabrizio Fornaci, Luis Bacalov, Nicola Piovani, Andrea Guerra, Pino Donaggio, Franco Piersanti, Giuliano Taviani, Carmelo Travia, Stefano Reali, Pasquale Catalano, Leandro Piccioni, Claudio Pacini, Pivio & Aldo De Scalzi, Stefano Mainetti, Kristian Sensini, Riccardo della Ragione, Fabrizio Campanelli, Vito Lo Re, Paolo Buonvino, Giuseppe Sassi, Alessandro Molinari, Liliana Ritteri, Ginevra Nervi, Tommy Caputo, Giancarlo Russo, Marco Werba, Jacopo Fiastri, Virginia Guastella, Emanuele Bossi, Marco Robino, Lorenzo Tomio, Francesco Ruggiero, Giacomo Rendine, Pierangelo Fornaro, Corrado Carosio, Stefano Cabrera, Silvia Nair, Massimiliano Lazzaretti. ACMF si è da poco presentata alle elezioni per il rinnovo delle cariche della SIAE. Il presidente Pivio è entrato nel Consiglio di gestione dell’ente, mentre il vice presidente Alessandro Molinari con il consigliere Fabrizio Fornaci fanno parte del Consiglio di sorveglianza. Stasera, amici romani, non perdete l’opportunità di perdervi nella grande musica da cinema tributata in questi due attesi concerti.