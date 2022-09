Stellantis Fleet & Business Solution protagonista del secondo Wine & Food Summit

È andato in scena negli scorsi giorni presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari a Milano la seconda edizione del Wine & Food Summit, l’evento organizzato in partnership con PwC che ha proposto una serie di approfondimenti sulle sfide che il settore si trova oggi ad affrontare tra post-pandemia, inflazione, aumento dei costi, guerre e instabilità politica.

In questo contesto non poteva mancare Stellantis, impegnata in un percorso di transizione energetica attraverso una strategia che coinvolge tutte le anime del Gruppo attraverso l’innovazione del prodotto, con modelli elettrici ed elettrificati capaci di soddisfare ogni richiesta del mercato; l’evoluzione dei servizi, per anticipare le esigenze dei protagonisti della mobilità evoluta; le competenze, grazie alla formazione continua della forza commerciale affinché ogni risorsa sia un riferimento univoco verso la transizione energetica. Protagonista dell’appuntamento la divisione Fleet&Business Solutions che si occupa di offrire soluzioni di mobilità a tutto il mondo B2B, dalle partite iva e PMI alle grandi aziende, di ogni settore passando al noleggio a breve e lungo termine, sino alle pubbliche amministrazioni.

Ad accogliere i partecipanti, nell’atrio di Palazzo Mezzanotte, cuore dell’economia italiana, un esemplare della Fiat Nuova 500 elettrica, l’icona del brand FIAT che il 4 luglio ha compiuto 65 anni. Il modello è la più riuscita rappresentazione materiale del miglior Made in Italy capace di soddisfare sia gli amanti del design, grazie al suo stile immediatamente riconoscibile, sia gli automobilisti attenti alla sostenibilità. Non a caso, la Fiat Nuova 500 nella sua versione a batteria è diventata leader italiana della mobilità elettrica e sul podio in Europa. Prosegue dunque in chiave moderna la missione storica della 500: motorizzare l’Italia e trainarne l’economia produttiva.

Ma l’offerta di Stellantis è in grado di coprire il 100% delle richieste del mercato, grazie a una strategia che valorizza il DNA specifico di ognuno dei suoi brand iconici. Il pubblico e gli addetti ai lavori accorsi al Wine & Food Summit hanno potuto provare alcune tra le principali novità elettrificate ed elettriche del Gruppo. Alfa Romeo Tonale è il C-SUV che segna la metamorfosi ibrida di Alfa Romeo, fermi restando la nobile sportività e il piacere di guida del DNA di Alfa Romeo, il design inconfondibilmente italiano e tecnologia, software e sistemi di elettrificazione allo stato dell’arte.

Grande entusiasmo per i modelli PEUGEOT: Nuova PEUGEOT 308 è una best seller del mondo fleet che continuerà a sostenere il brand nel processo di elettrificazione, e PEUGEOT 508 è perfetta espressione delle innovative tecnologie della Casa del Leone, un modello capace di ridefinire il modo di viaggiare, consentendo di distinguersi con una classe innata. Disponibile anche Opel Grandland, che anche in versione Plug-In Hybrid ha ulteriormente dimostrato di essere un punto fermo dell’universo dei SUV che tanto piace al pubblico italiano. E parlando di SUV ibridi non poteva mancare Jeep® Compass 4xe, equipaggiato con la tecnologia Plug-In Hybrid leader in Italia nel comparto delle vetture a basse emissioni: un modello Made in Italy fondamentale per la realizzazione della “Libertà a zero emissioni”, il piano di elettrificazione di Jeep.

Look da SUV in una silhouette che riesce a esprimere anche tutta l’eleganza e il dinamismo di una berlina: così Citroën reinterpreta la berlina compatta, coniugando forza e carattere con il benessere del meglio della tecnologia, del comfort e della modernità. Citroën Ë-C4 Elettrica muove passi importanti verso la sostenibilità.