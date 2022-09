Reekep cresce in Francia

Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, comunica l’aggiudicazione di un contratto relativo a servizi di pulizia e bio-pulizia presso le nove strutture del Centro Ospedaliero di Versailles, localizzato a Le Chesnay-Rocquencourt, nel Sud dell’Ile de France.

Il Contratto, che ha una durata biennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, ha un valore complessivo pari a oltre 8 milioni di euro e comprende le attività di pulizia e bio-pulizia dei locali e delle finestre del Centro Ospedaliero, oltre ai servizi associati.

La commessa risulta strategica per Rekeep in quanto conferma la crescita estera del Gruppo, in linea con il percorso di sviluppo a livello internazionale intrapreso negli ultimi anni, in uno dei settori più promettenti in Francia.

“La fiducia accordata da un player di primario standing come il Centro Ospedaliero di Versailles – commenta Claudio Levorato, nella foto, Presidente del Gruppo Rekeep – che ha riconosciuto nella nostra offerta elementi di differenziazione rispetto ai maggiori operatori francesi e internazionali del settore del Facility Management, costituisce un nuovo importante riconoscimento a livello internazionale delle nostre conoscenze e competenze in settori e mercati a maggior valore aggiunto e con un forte know-how”.