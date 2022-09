Reevo, aumenta il valore della produzione

Il Consiglio di Amministrazione di Reevo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022. Salvatore Giannetto e Antonio Giannetto (nella foto), rispettivamente Presidente e CEO di ReeVo hanno così commentato: “I risultati economico-finanziari del primo semestre hanno evidenziato un andamento più che positivo, sottolineando un’importante crescita organica dei ricavi, nonché il miglioramento della marginalità, a conferma della scalabilità del nostro modello di business. Se prendiamo in considerazione i dati economici semestrali pro-forma, post acquisizione del 55% di Security Lab, mostrano una crescita ancora più evidente, sottolineando l’efficacia sia della crescita per linee interne che per linee esterne con la nostra operazione più recente conclusa post IPO. Nel proseguo del 2022, nonostante il perdurare di una situazione macro-economica molto instabile, continueremo a lavorare per consolidare la nostra posizione nei servizi Cloud e Cyber Security in Italia, sia attraverso partnership strategiche, come quella conclusa con Darktrace e sia grazie alla partecipazione a gare nella P.A., come l’ultima gara vinta da ReeVo attraverso una RTI e indetta da Consip per la fornitura di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per la P.A.. Inoltre, proseguiremo il nostro scouting per accelerare la crescita attraverso altre operazioni di M&A in Italia e all’estero, parallelamente alla crescita organica”. Il Valore della Produzione si attesta a € 7,4 milioni con una crescita del 38% rispetto al 30 giugno 2021 (€ 5,3 milioni) evidenziando il crescente apprezzamento di ReeVo sul mercato, come interlocutore di elevata qualità per i servizi Cloud e Cyber Security. I Costi Operativi si attestano a € 5,2 milioni rispetto ai € 4,0 milioni al 30 giugno 2021. L’EBITDA è positivo per € 2,1 milioni con un significativo incremento dell’55% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 1,4 milioni). L’EBITDA margin, risulta pari al 29% contro il 26% al 30 giugno 2021 e rispetto al già positivo 27% al 31 dicembre 2021. L’incremento della marginalità è da ricondurre a due fattori principali: la scalabilità del modello di business che consente alla società di incrementare il proprio margine al crescere dei ricavi e la focalizzazione sui segmenti maggior margine nell’ambito dei servizi Cloud e Cyber Security. L’EBIT è pari a € 1,4 milioni in crescita del 52% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 0,9 milioni) con un EBIT margin che si attesta al 19% contro il 17% al 30 giugno 2021. L’Utile di periodo del Gruppo si attesta a € 1,1 milioni in crescita dell’80% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 0,6 milioni). Il Patrimonio Netto di Gruppo ammonta a € 16,3 milioni rispetto a € 15,6 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. L’incremento del Patrimonio Netto è essenzialmente riferibile all’Utile di periodo. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è cash positive per € 9,2 milioni rispetto all’indebitamento finanziario netto, sempre cash positive, al 31 dicembre 2022 di € 10,3 milioni circa. Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a € 16,9 milioni rispetto a € 14,3 milioni del 31 dicembre 2021.