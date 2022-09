SECO e Libelium insieme nel mondo della sensoristica

SECO SpA e Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. (“Libelium”) hanno firmato un accordo per mettere insieme la propria tecnologia, i propri prodotti e capacità di R&D per cogliere le opportunità di business offerte dalla digitalizzazione dei dispositivi, con particolare riferimento al mondo delle smart cities e delle smart infrastructures. “Oggi, i cambiamenti ambientali stanno portando le aziende ad immaginare nuovi modi per migliorare la qualità della vita delle nostre città, ottimizzando allo stesso tempo l’uso delle risorse naturali. Per noi, integrare i sensori nella nostra offerta significa aggiungere un ulteriore livello alla nostra value proposition, riducendo ulteriormente la complessità per i nostri clienti e dotandoli di una soluzione efficiente e scalabile, in grado di connettersi all’ambiente circostante e restituire informazioni ad alto valore aggiunto grazie a CLEA”, ha dichiarato Massimo Mauri, nella foto, CEO di SECO. “Il nostro pianeta ci sta chiedendo di affrontare con urgenza il cambiamento climatico, e siamo convinti che l’IoT e l’intelligenza artificiale rappresentino strumenti molto efficaci in questo percorso. Disegnare soluzioni innovative è una grande sfida in un mercato così complesso e frammentato: in Libelium, crediamo fortemente negli ecosistemi come strumenti per offrire soluzioni complete. La nostra partnership con SECO è in questo contesto un perfetto esempio di unione delle forze”, ha dichiarato Alicia Asín, CEO di Libelium.