Health Italia, ricavi netti a 19,2 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. (EGM: HI) – tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende ha approvato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 giugno 2022. I Ricavi netti chiudono a € 19,2 milioni, evidenziando un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021 (€ 18,5 milioni) con una contribuzione rispettivamente del 63% dalla divisione “Healthcare and Services”, del 32% dalla divisione “Medical services”, del 2% della divisione “Nutraceutical & Cosmeceutical” e 3% dalla divisione “Immobiliare”. In particolare, si evidenzia il contributo della divisione “Medical Services” che ha incrementato la propria quota di contribuzione ai ricavi del Gruppo, anche grazie alla richiesta sempre maggiore di prestazioni di telemedicina e servizi tramite la propria controllata Health Point. I Costi operativi esterni passano da € 12,8 milioni del primo semestre 2021 a € 13,4 milioni del primo semestre 2022, con un aumento del +5%. Il Costo del lavoro passa da € 2,4 milioni del primo semestre 2021 a € 2,6 milioni a del primo semestre 2022, con un incremento pari al 11%. L’EBITDA è pari a € 3,2 milioni, in linea con il margine operativo lordo del primo semestre dell’anno precedente (3,3 milioni). L’EBITDA Margin si attesta al 16,5% dei ricavi netti, registrando un lieve decremento rispetto al primo semestre del 2021 (17,9%) determinato da un moderato aumento dei costi esterni e del costo del lavoro se comparati alla crescita dei ricavi netti. Il Risultato operativo (EBIT) è pari a € 2,5 milioni, in crescita a doppia cifra rispetto al valore di € 2,0 milioni al 30 giugno 2021, registrando un incremento del +22%. Il Risultato dell’esercizio si chiude con un utile pari a € 2,3 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2021 (utile di € 0,1 milioni) per l’iscrizione di una plusvalenza di carattere straordinario derivante da un’operazione immobiliare. La Posizione Finanziaria Netta è pari a € 12,1 milioni, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2021 di circa €1,8 milioni. L’importo dell’Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022 include l’ammontare del prestito obbligazionario convertibile registrato in Health Italia S.p.A pari a € 10,0 milioni. Livia Foglia, nella foto, Amministratore Delegato di Health Italia, ha commentato: “Il primo semestre si chiude con risultati in crescita, sia in termini di fatturato, che di reddito operativo. L’andamento positivo, in linea con tutti i trimestri degli ultimi due anni, sottolinea il consolidamento del nostro posizionamento sul mercato di riferimento, grazie ad un modello di business ormai collaudato con un sistema commerciale multicanale, all’integrazione tra profit e no-profit, alla capacità di lettura dei mercati e il conseguente aggiornamento della nostra offerta in base alle tendenze in atto. La salute continua a essere un macro-tema al centro dell’agenda di sviluppo nazionale e dunque sui necessari futuri investimenti, che avranno un’importante spinta espansionistica sul mercato di riferimento. Mi piace sottolineare che resta accesa l’attenzione del Gruppo verso le tematiche ESG, raccontate all’interno del nostro bilancio di Sostenibilità relativo all’anno 2021 e valutate positivamente da Cerved Rating Agency, che riteniamo fondamentali per sostenere il nostro business e garanzia di un rapporto proficuo con i nostri stakeholders. Fuori del perimetro della semestrale, segnalo infine, la valutazione positiva della nostra capacità di far fronte agli impegni finanziari per cui abbiamo ottenuto il rating pubblico B1.2., area “Investment grade”, da parte di Cerved Rating Agency S.p.A.”.