Torino, grande successo per Tennis & Friends

Oltre 1.000 ragazzi presenti delle scuole primarie e secondarie di Torino, più di 4.000 check up gratuiti eseguiti da 300 sanitari (tra medici e infermieri di 23 branche specialistiche) dei 45 ambulatori attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio della Salute. Si sono registrati numeri da record nelle tre giornate, 16, 17 e 18 settembre, della seconda edizione a Torino di Tennis & Friends – Salute e Sport, l’“Official Charity Event” delle Nitto ATP Finals di Torino 2022 e come partner ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea dello Sport. Il progetto che dal 2011 ha eseguito 164.000 visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti stili di vita attraverso: sport, divertimento e prevenzione.

Affluenza e partecipazione triplicata allo Stadio del Tennis, nella sede del “Circolo della Stampa Sporting”, in corso Agnelli 45, per il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel capoluogo piemontese è stato patrocinato dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla ASL Città di Torino e anche con il patrocinio del Ministero della Difesa, e la preziosa collaborazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS.

“L’educazione alla salute e alla prevenzione deve cominciare dai più giovani”, spiega in una nota Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends. “È necessario aiutare le famiglie che a causa delle difficoltà economiche innescate dalla pandemia non possono permettersi di far fare attività sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I due anni di pandemia non solo hanno bloccato il mondo e insieme gli screening della prevenzione e l’attività sportiva – ha spiegato ancora Meneschincheri – il Covid ha in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si trovano alle prese con difficoltà economiche che non permettono loro di sostenere, come prima, i costi dell’attività sportiva dei figli, fondamentale per assicurare loro un corretto stile di vita.” Al Villaggio della Salute, si legge ancora nella nota diffusa dall’organizzazione, è stato possibile usufruire, in tutte le tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche specialistiche, a cura dell’eccellenze sanitarie del territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti aree sanitarie: dall’ASL Città di Torino, Istituto di Candiolo – IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS, l’Ospedale Mauriziano Umberto I, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza, J Medical, l’Ospedale Koelliker, l’Istituto di Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena – GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici delle Forze Armate con le quali, ogni anno, viene rinnovata la preziosa collaborazione.

Il tour di Tennis & Friends non si arresta e prosegue al Foro Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre sempre a favore della prevenzione, dello sport e dell’inclusione.