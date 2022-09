Leonardo, Thomas D. Smitham nominato responsabile dell’Unità Organizzativa US Business Development

Thomas D. Smitham (nella foto) nominato responsabile dell’Unità Organizzativa US Business Development di Leonardo, con l’obiettivo di consolidare il percorso di sviluppo dell’azienda negli Stati Uniti d’America.

L’unità avrà il compito di supportare lo sviluppo delle attività di Business Development di Leonardo negli Stati Uniti, attraverso il rafforzamento del presidio dei clienti istituzionali e il supporto all’implementazione delle campagne commerciali.

Thomas Smitham, già Incaricato d’Affari (Acting Ambassador) presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, ha ricoperto posizioni di alto rilievo a Washington D.C. e all’estero. Si è concentrato sugli affari economici e politici nei suoi vari incarichi in Europa e nell’emisfero occidentale, tra cui Bruxelles, Londra, Città del Messico e Lima in Perù.