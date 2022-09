Editoria, online il nuovo numero di Raspelli Magazine

Gratis la pubblicazione digitale del “cronista della gastronomia”- 106 pagine con ristoranti illustrati con grandi foto, storie di cuochi, l’annuncio (ed i resoconti) degli eventi cui partecipa o che conduce il critico gastronomico – Ci sono anche le rubriche sugli animali e sul verde di Maura Anastasia- Da un’idea di Stefano Piavani

E’ online il nuovo numero del mensile digitale gratuito “RASPELLI MAGAZINE” di cui il “cronista della gastronomia” è direttore responsabile: in 106 pagine le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese- Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

Sul RASPELLIMAGAZINE di settembre 2022 il “cronista della gastronomia” racconta in apertura il suo personale AUTUNNO DA GUSTARE: quattro eventi, quattro tappe ideate da Stefano Pelliciardi raccontando e premiando locali e prodotti di quattro diversi territori della gola: CARPI CREMONA MANTOVA FERRARA.

I RISTORANTI RACCONTATI IN QUESTO NUMERO:

IMOLA (Bologna) San Domenico;

POLESINE PARMENSE (Parma) Antica Corte Pallavicina ed Hosteria del maiale;

CORTINA D’ALSENO (Piacenza) Da Giovanni;

CARPI (Modena) L’incontro;

CODIGORO (Ferrara) Capanna da Eraclio.

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato o si commentano le notizie più significative o più curiose di queste ultime settimane:

GABY/BRUSSON (Aosta)- “Valle d’Aosta Food Tour 2022” ideato da Manuela Rotolo e condotto da Sara Salvi;

BIELLA- Bolle di Malto: tra fiumi di birre artigianali cantano Joe Bastianich Isabella Saladino ed Edoardo Raspelli;

DOMODOSSOLA (Verbano Cusio Ossola)- A Domobianca “Chef in Quota”;

ALASSIO (Savona)-La finale nazionale del concorso maschile “Il + Bello d’Italia” organizzato da Silvio Fasano;

CEVA (Cuneo)- Mostra Nazionale del Fungo;

SOMMARIVA DEL BOSCO (Cuneo)- Festival dei Mieli con Sara Salvi ed Edoardo Raspelli.

In questo nuovo numero del mensile RASPELLI MAGAZINE c’è come sempre la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia”: La Stampa, La Domenica( del Corriere del Ticino)…

Anche in questo numero, poi, i lanci degli ultimi ristoranti recensiti da Edoardo Raspelli sul portale ilgusto.it ed i dodici quotidiani collegati, i dati di ascolto di Edoardo Raspelli nelle repliche di Melaverde e in quelli on demand su Canale Europa de L’ITALIA CHE MI PIACE… IN VIAGGIO CON RASPELLI.

Come sempre la parola anche a Maura Anastasia con le pagine sugli animali ed il verde in “Meraviglie della Natura”.