Ariston si rafforza con CENTROTEC Climate Systems nell’acquisizione più grande della sua storia, aumentando il focus sulle soluzioni sostenibili premium

Ariston Holding N.V., tra i leader mondiali nelle soluzioni sostenibili per il comfort termico, con azioni ordinarie quotate su Euronext Milano, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente “Ariston” o “la Società” e le “Azioni Ordinarie”), annuncia che in data odierna è stato firmato un accordo vincolante con CENTROTEC SE per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di CENTROTEC Climate Systems GmbH (rispettivamente, la “Transazione” e “CENTROTEC Climate Systems”). Attraverso i rinomati brand Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air, CENTROTEC Climate Systems è tra i leader nella fornitura disoluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e il trattamento dell’aria nonché di soluzioni la generazione combinata di calore ed energia; impiega circa 2.500 persone; beneficia di solido posizionamento in Germania e nei Paesi Bassi e di una presenza significativa in altri mercati europei. La produzione avviene in Germania, Paesi Bassi e Croazia. Nel 2021 ha registrato ricavi per €599M e un EBITDA adjusted di €84,8M, con una robusta crescita dei ricavi e della redditività negli ultimi anni: il fatturato è cresciuto con un CAGR del +11,2% tra il 2018 e il 2021, e del 16% nel primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 2 La Transazione arricchisce l’offerta di Ariston di soluzioni sostenibili per il riscaldamento e rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi ESG del Gruppo. Wolf, in Germania, è un pioniere nello sviluppo della pompe di calore di nuova generazione – con refrigerante naturale (R290) ad alta efficienza e a bassa rumorosità (lanciate già nel 2019) – e gode di una posizione solida e in crescita nel mercato tedesco, oltre che della presenza in altri mercati europei. Brink è uno dei principali player europei nella ventilazione domestica a recupero di calore – tecnologia che migliora la qualità dell’aria negli ambienti abitativi ed è indispensabile negli edifici a bassissime emissioni (nearly Zero-Emission Buildings), un pilastro della strategia europea verso l’efficienza energetica e la decarbonizzazione. Wolf (insieme ai brand Pro-Klima e Ned Air) è attivo con successo anche nell’air-handling, offrendo sistemi ad alta efficienza per il controllo e il condizionamento dell’aria negli edifici commerciali. Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air proseguiranno nel loro programma di sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi, beneficiando al contempo della scala, della tecnologia, dell’accesso al mercato e della presenza globale di Ariston, nonché delle sinergie commerciali. Insieme ai brand Elco e ATAG di Ariston, Wolf rafforzerà l’offerta di soluzioni di fascia medio-alta per il riscaldamento, che potrà far leva sull’identità di ognuno dei brand, sulla complementarietà del portafoglio prodotti, sulle pompe di calore di nuova generazione, sulle soluzioni applicative e sull’eccellenza del servizio post-vendita. Brink fornirà ad Ariston la tecnologia, il portafoglio prodotti e la capacità produttiva necessari per crescere nell’ambito della ventilazione residenziale. Le soluzioni per l’air-handling espanderanno l’offerta di Ariston rivolta ai clienti commerciali. La Transazione – pre-sinergie – contribuirà in maniera positiva all’EPS già a partire dal primo anno; il Gruppo ha stimato sinergie per un valore di €20-25M a regime, che porterebbero il multiplo postsinergie (EV all’acquisizione/EBITDA pro-forma 2021 con sinergie) sotto 10x. Si prevede inoltre una crescita high-single-digit per il perimetro acquisito nel medio termine, per effetto dell’esposizione geografica e del portafoglio prodotti di CENTROTEC Climate Systems. La Transazione rafforza ulteriormente la posizione di Ariston in Europa, in particolare in Germania e nei Paesi Bassi. La Germania, la più grande economia europea e uno dei mercati con maggiori prospettive di crescita per le pompe di calore nei prossimi anni, diventerà il primo paese per Ariston. Paolo Merloni, nella foto, Presidente Esecutivo di Ariston, ha commentato: “Sono entusiasta di annunciare questa operazione, la più grande nella storia di Ariston. Nel dare il benvenuto a Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air, il Gruppo fa un passo avanti importante, in linea con la nostra vision di Comfort Sostenibile per Tutti, i nostri impegni in ambito ESG e gli obiettivi che ci siamo prefissati al momento dell’IPO. Ariston, grazie ai punti di forza delle due società, accresce la posizione di leadership, la capacità di attrarre talenti, le risorse e la scala per affrontare al meglio le opportunità della transizione energetica. Sono lieto di dare il benvenuto nel Gruppo a tutte le persone, e futuri colleghi, di CENTROTEC Climate Systems, alla guida dell’amministratore delegato Thomas Kneip. Non vedo l’ora di incominciare a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Sono anche molto orgoglioso che CENTROTEC abbia deciso di diventare un azionista rilevante di Ariston, che dopo il closing sarà rappresentato nel Consiglio di Amministrazione di Ariston da Guido Krass, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di CENTROTEC”.