Bari, a ottobre torna la Fiera del Levante

Dal 15 al 23 ottobre tornerà a Bari la Campionaria della Fiera del Levante. Il titolo, scelto per quest’anno è ‘Le belle storie non finiscono mai’ e le illustrazioni del manifesto, con delle persone di profilo, protesi al futuro verso il mare aperto, con una pagina di un libro, sono state realizzate dall’illustratore di fama internazionale Francesco Poroli. “Siamo partiti dall’assunto che la Fiera del Levante possa continuare ad accompagnare questo territorio negli scambi commerciali che, da sempre, oltre a produrre ricchezza, favoriscono anche dialoghi di pace e fratellanza – ha detto il presidente della Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi – la civiltà del dare e dell’avere, infatti, non ammette scontri, ma solo incontri. Dove ci sono traffici non possono esserci guerre e distruzioni. Così la narrazione di questa manifestazione diventa un emblema dell’intraprendenza levantina e dell’accoglienza mediterranea che, fuse tra loro, generano serenità”. Allora, “’Le belle storie non finiscono mai’, perché dove c’è commercio c’è pace, e dove c’è pace si può disporre del tempo, e dove c’è tempo c’è sempre qualcuno disposto a raccontare, a regalare consolazione ed immaginazione a chi ascolta. Come un nonno con suo nipote, con sua nipote. La Fiera del Levante, a buon diritto, è dunque una bella storia che, nonostante l’interruzione dello scorso anno a causa della pandemia, torna a farsi ascoltare – ha ribadito Ambrosi – con i suoi padiglioni rinnovati, con le sue occasioni commerciali, con le sue performance di attrazioni internazionali. Una bella storia che, state tranquilli, non finirà”.