Generali e European Entrepreneurs CEA-PME annunciano una partnership strategica

Generali, nella foto il ceo Philippe Donnet, attraverso la propria iniziativa SME EnterPRIZE, e European Entrepreneurs CEA-PME, tramite la piattaforma per progetti di ricerca e sviluppo GreenerSME, annunciano oggi una partnership strategica volta a rendere le Pmi europee ancora più sostenibili, competitive e innovative. Mettendo a fattor comune le proprie competenze, Generali e European Entrepreneurs CEA-PME promuoveranno e accompagneranno lo sviluppo di piccole e medie imprese sostenibili e innovative all’interno del mercato unico dell’UE. Lo scopo è realizzare gli obiettivi del Green Deal rafforzando al contempo la capacità di innovazione delle Pmi, che rappresentano il fondamento dell’economia europea e il suo motore principale per una crescita sostenibile e a lungo termine. Le iniziative GreenerSME e SME EnterPRIZE offriranno una piattaforma alle Pmi impegnate negli ambiti della sostenibilità e dell’innovazione e favoriranno lo scambio di buone pratiche in questi settori.