Dave & Buster’s aprirà 11 locali in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto

Pochi mesi dopo aver annunciato i piani di espansione internazionale, Dave & Buster’s firma il suo primo accordo per più paesi e più locali.

“Non potremmo essere più felici ed entusiasti di annunciare la nostra partnership con Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group per sviluppare il marchio Dave & Buster’s nei principali mercati dell’Asia occidentale”, ha affermato Antonio Bautista, nella foto, Chief International Development Officer di Dave & Buster’s.

Il marchio inizierà la sua espansione con sedi in Arabia Saudita, seguita da Emirati Arabi Uniti ed Egitto.

“Dave & Buster’s è un importante marchio dell’intrattenimento e questa partnership in franchising segna una pietra miliare strategica per la nostra organizzazione, nella nostra continua espansione del portafoglio di intrattenimento e ospitalità in tutta la regione”, ha detto Mishal Alhokair, Vice Direttore Generale di Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group

Per guidare l’espansione internazionale, Dave & Buster’s ha sviluppato iniziative strategiche chiave che supportano in modo univoco la penetrazione nel mercato globale:

Impronta personalizzabile per guidare l’economia delle scatole in ogni mercato, secondo necessità

Localizzazione dei menù specifici per la regione

Modello di prezzo dinamico e proprietario

Programmi di marketing globale che sono demograficamente indipendenti ed eseguibili localmente

Strategie e pacchetti di divertimento differenziati e unici

Intrattenimento localizzato e programmazione parte terzo giorno

“Con quattro decenni di esperienza da leader del mercato, un team di leadership esperto e un’infrastruttura del centro di supporto best-in-class, Dave & Buster’s è pronto a guidare il divertimento per i nostri partner e ospiti in tutto il mondo”, ha aggiunto Antonio Bautista.