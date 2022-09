Jeep annuncia il piano per diventare il leader di mercato dei SUV elettrificati

Jeep ® , il marchio globale dei SUV di Stellantis N.V., ha annunciato un piano completo per la futura generazione di veicoli 4xe completamente elettrici, nell’ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il leader mondiale dei SUV elettrificati. L’annuncio arriva solo poche settimane dopo che Dodge ha compiuto un passo da gigante nel suo percorso verso l’elettrificazione presentando la Dodge Charger Daytona SRT, un concept rivoluzionario che cambia la percezione di ciò che può essere un veicolo elettrico a batteria (BEV).

A novembre Ram presenterà le novità dell’attesissimo Ram Revolution EV. Il marchio promette di offrire alla prossima generazione di clienti una gamma di prodotti in grado di soddisfare le loro reali esigenze. Ram supererà le aspettative del pubblico e le proposte dei competitor grazie a un portafoglio di tecnologie più completo e caratterizzato da maggiore potenza, autonomia, produttività e convenienza.

Chrysler ha inoltre annunciato che il marchio lancerà il suo primo BEV entro il 2025 e offrirà una gamma di veicoli completamente elettrici entro il 2028. Chrysler Pacifica Hybrid, la prima e tuttora unica ibrida plug-in della categoria, propone un’autonomia completamente elettrica di oltre 48 km, più di 128 km per gallone equivalente (MPGe) e un’autonomia totale di oltre 800 km.

“La notizia di oggi riguardante il marchio Jeep è un altro esempio di come i nostri brand americani si stiano trasformando per sostenere gli ambiziosi piani di decarbonizzazione del nostro Gruppo”, ha dichiarato Carlos Tavares, nella foto, CEO di Stellantis. “In tutto il nostro portafoglio di 14 brand tanto amati dai nostri clienti, stiamo offrendo prodotti elettrificati straordinari, impegnandoci a introdurre 28 nuovi veicoli elettrici a batteria fino al 2024. Siamo certi che i prossimi lanci sapranno entusiasmare i nostri clienti, che continueranno ad amare i grandi marchi americani con cui sono cresciuti.”

In occasione dell’EV Day dell’1 luglio 2021, Stellantis ha annunciato l’intenzione di investire più di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nello sviluppo di software tra il 2021 e il 2025, con partecipazioni in joint venture per finanziare le proprie attività. L’obiettivo è quello di continuare a essere più efficiente del 30% rispetto al settore per quanto riguarda la spesa totale in Capex e R&S rispetto ai ricavi.

Gli annunci sull’elettrificazione sostengono le ambizioni globali del piano strategico Dare Forward 2030, tra cui:

Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030 rispetto alle stime del 2021.



Favorire la transizione che porterà il 100% delle vendite di autovetture BEV in Europa e il 50% delle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti entro la fine del decennio.



Proporre una gamma di più di 75 BEV e raggiungere vendite annuali globali pari a cinque milioni di veicoli elettrificati entro il 2030.

“Garantire un futuro di mobilità sostenibile per i nostri clienti, i nostri dipendenti e il nostro pianeta è una nostra responsabilità etica”, ha commentato Carlos Tavares (nella foto). “La strategia globale di elettrificazione dei SUV di Jeep si inserisce perfettamente nelle attuali esigenze del mercato. Siamo pronti a guidare il modo in cui il mondo si muove.”