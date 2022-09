DeA Capital lancia il fondo Flexible Capital

DeA Capital Alternative Funds SGR – parte della Piattaforma DeA Capital amplia ulteriormente la propria gamma di prodotti lanciando un nuovo fondo di investimento alternativo denominato Flexible Capital Fund, dedicato al mondo delle Special Situation.

Il Fondo, con un focus sul mercato italiano, investirà su aziende italiane con ricavi consolidati superiori a 50 milioni di euro in temporaneo squilibrio patrimoniale finanziario ma con adeguate prospettive di redditività futura, e rappresenta uno strumento flessibile, in grado di investire in tutta la capital structure, permettendo di allineare gli interessi di tutti gli stakeholders.

Flexible Capital nasce per dare una risposta all’evoluzione del mercato, anche alla luce degli impatti del Covid-19, dell’aumento dei costi e delle recenti crisi geopolitiche, che hanno determinato una forte necessità di fonti alternative di finanziamento e capitale nonché un ruolo sempre più attivo di asset manager specializzati.

Flexible Capital sarà guidato da Vincenzo Manganelli e Federico Giribaldi, Managing Director dei Programmi Special Situation di DeA Capital Alternative Funds. Il team è first mover sul mercato dell’asset management delle posizioni Special Situation, attraverso il programma di investimento Corporate Credit Recovery, primo programma italiano di turnaround sia in termini di masse gestite (oltre a 1,2 miliardi di Euro) che in termini di livello di valorizzazione raggiunto grazie al rilancio delle aziende in portafoglio ottenuto per il tramite di un approccio equity style.

Il Fondo, anche grazie al supporto di DeA Capital e del Gruppo De Agostini, avrà una dotazione iniziale di oltre 100 milioni di Euro ed un target di raccolta di 300 milioni di Euro. Numerosi investitori istituzionali hanno già manifestato interesse a valutare la partecipazione al Fondo.

“L’obiettivo di Flexible Fund – in continuità con quanto già realizzato da Corporate Credit Recovery, i cui interventi hanno permesso di rilanciare oltre 40 PMI italiane, salvaguardando alcuni importanti marchi del Made in Italy (es. Pigna, Targetti, Util, etc.) ed oltre 15 mila posti di lavoro considerando anche l’indotto – è di supportare le aziende italiane che necessitano di capitali e di un processo di trasformazione, per tutelare i marchi storici del Made in Italy, preservare l’occupazione e dare una risposta alle richiesta di consolidamento e crescita della base produttiva.” Dichiara Vincenzo Manganelli – Managing Director di DeA Capital Alternative Funds.

“Grazie all’esperienza maturata da DeA Capital Alternative Funds e alla fiducia dei nostri cornerstone investor abbiamo fatto nascere Flexible Capital, un modello equilibrato di rilancio delle imprese in difficoltà, una soluzione intimamente ESG ed un’unica ed interessante opportunità per investitori istituzionali italiani ed esteri.” Dichiara Gianandrea Perco – Amministratore Delegato di DeA