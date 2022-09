SOCOTEC Italia acquisisce IMG

SOCOTEC Italia, parte del gruppo SOCOTEC, leader internazionale nei servizi di Testing, Ispezioni e Certificazioni (TIC) nel settore delle infrastrutture e dell’ambiente, ha acquisito il 100% di IMG Srl, società specializzata in sistemi di monitoraggio complessi in ambito geotecnico e strutturale. SOCOTEC Group impiega più di 10.000 dipendenti e genera un fatturato di 1 miliardo di euro (2021). IMG è stata fondata a Roma nel 2004 e conta circa 50 esperti, tra geologi e ingegneri senior, con le migliori competenze nella progettazione e fornitura di sistemi di monitoraggio geotecnico e strutturale, offre consulenza nel campo della geologia, dell’ingegneria geologica, dell’idrogeologia e della geofisica di campo. L’acquisizione di IMG rafforza il team di 700 professionisti di SOCOTEC Italia, in particolare per la progettazione, fornitura e installazione di dispositivi di monitoraggio complessi di tipo geotecnico e infrastrutturale nonché l’automazione dell’elaborazione e diffusione dei dati attraverso l’uso del DDS (Data Dissemination System) un sistema Web-GIS personalizzabile sviluppato dalla società. L’azienda, per la costruzione della linea C della Metropolitana di Roma, ha sviluppato e gestito uno dei sistemi di monitoraggio e controllo più sofisticati ed estesi al mondo, installando oltre 35.000 sensori e acquisendo e gestendo negli ultimi 48 mesi circa 200.000.000 misurazioni di tipo geotecnico e strutturale (statico e dinamico) riguardanti molti edifici e monumenti storici come il Colosseo, la Colonna Traiana, parte delle antiche mura romane che circondano il centro storico di Roma e la Basilica di Massenzio. Dal 2010 IMG è presente in Polonia, fornendo consulenza nel campo del monitoraggio geotecnico e topografico ed è coinvolta in alcuni dei più grandi progetti infrastrutturali europei come la gestione del monitoraggio della linea M2 della Metropolitana di Varsavia. Nel 2021 l’azienda ha iniziato a produrre strumenti di monitoraggio con il proprio marchio collaborando con aziende specializzate locali. Per Massimo De Iasi, nella foto, CEO di SOCOTEC Italia: “Siamo entusiasti di avere IMG nel nostro gruppo che permette di consolidare la nostra posizione nel campo di sistemi complessi di monitoraggio geotecnico e infrastrutturale in Italia. Il gruppo si sta espandendo per confermare la sua missione di costruire fiducia per un mondo più sicuro e sostenibile” Continua: “in questi circa 20 anni di attività il management e tutta la squadra IMG ha ottenuto grandi risultati diventando un punto di riferimento nel campo del monitoraggio geotecnico per le imprese di costruzioni europee. Insieme sotto il marchio SOCOTEC rafforzeremo la fornitura di servizi di alta qualità per aiutare i nostri clienti a ridurre al minimo l’incertezza e il rischio legato alle infrastrutture.” Per Hervé Montjotin, CEO del Gruppo SOCOTEC: “La sostenibilità delle infrastrutture e delle strutture ingegneristiche è una questione cruciale per lo sviluppo economico, indipendentemente dal Paese o dal 05 Settembre 2022 Comunicato Stampa 2 / 2 continente. Costruire nel rispetto dei temi dello sviluppo sostenibile e costruire infrastrutture resilienti richiede competenze specialistiche e tecnologie innovative di monitoraggio e sorveglianza. Con l’acquisizione di IMG, SOCOTEC Italia, azienda leader in Italia per i test e le ispezioni sulle infrastrutture, ha ulteriormente rafforzato le proprie competenze nel monitoraggio per supportare i principali clienti nei grandi progetti in Italia e non solo. Le infrastrutture rappresentano oggi oltre il 30% del fatturato mondiale del gruppo SOCOTEC. Il monitoraggio è uno dei servizi che SOCOTEC ha sviluppato in particolare con i principali team del Regno Unito e della Francia, che collaborano con i team italiani.” Stefano Moretti e Ottavio Tripoli, fondatori di IMG: “L’adesione al gruppo SOCOTEC è una grande opportunità per la nostra organizzazione, per i nostri dipendenti e per i nostri clienti. L’integrazione delle nostre competenze con quelle di SOCOTEC Italia e di tutto il Gruppo ci permette di rispondere al meglio alle nuove sfide del mercato italiano ed internazionale, consolidando con forza ed espandendo la posizione per cui abbiamo lavorato come squadra negli ultimi 18 anni: offrire al cliente l’eccellenza tecnica nel monitoraggio geotecnico, topografico e strutturale, ridurre al minimo i rischi geotecnici e ambientali e accompagnare i nostri clienti nell’intero ciclo di vita dei loro progetti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture”.