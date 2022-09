Banco BPM rinnova il plafond contro il caro energia e lo amplia a 5 mld

In aggiunta al plafond di 3 miliardi di euro già stanziato lo scorso marzo per sostenere le imprese nel contenimento degli effetti del caro energia e delle materie prime, Banco BPM (nella foto, l’a. d. Giuseppe Castagna) rinnova la validità del plafond per finanziamenti a breve e medio termine, anche assistiti da garanzie pubbliche, aumentandone la capienza a 5 miliardi. “Attraverso soluzioni dedicate al finanziamento di scorte e materie prime rese disponibili a condizioni finanziarie e tecniche particolarmente favorevoli, la Banca, in questa difficile congiuntura economica, intende essere di aiuto a tutti i segmenti di imprese, incluse le realtà del Terzo Settore, costrette a impegnare risorse sempre più rilevanti per far fronte ai fabbisogni energetici. Questo plafond, che rappresenta una risposta concreta e immediata per superare le criticità del momento e supportare le economie dei territori in cui Banco BPM è presente, potrà inoltre beneficiare del supporto degli strumenti messi a disposizione dal Dl Aiuti attraverso Sace e il Fondo centrale di garanzia”, si legge in una nota.