Gigione è il vero re di Tik Tok

(di Tiziano Rapanà) Adesso c’è Tik Tok e tutti si iscrivono: i politici ci fanno campagna elettorale, i ragazzini inseguono la chimera del successo. Ognuno cerca il suo posto al sole. Eppure tutti scordano chi è il vero re del social network, il leggendario cantante campano Gigione. Dalla bella Boscoreale – nella vicina Boscotrecase ci è nato il mio amico, lo youtuber nonché filosofo della cucina napoletana Mimmo Corcione – per il mondo, Gigione ha portato in giro il verbo della musica popolare, fatta di campagnole ammiccanti, di fessi che si fanno ciulare il macchinone e di signore del castello che si fermano “sul più bello”. Gigione ha edificato un mondo di note fatto di simpatici situazioni, volte a far passare tre minuti di allegria. A lui, si devono anche momenti seri di musica cristiana: tanto successo hanno avuto i brani dedicati a Padre Pio e alla Madonna di Lourdes. Personalmente apprezzo, del repertorio dell’artista, un remake molto riuscito della storica invocazione alla Madonna di Montevergine, che è stata in passato incisa anche dal mitico Aurelio Fierro. Gigione cambia qualcosa, aggiunge, taglia un po’, riduce e reinventa il ritornello per dare all’invocazione un sapore genuinamente popolare. Come ben sapete non provo simpatia per i social, figuriamoci per Tik Tok. Epperò devo dire qualcosa su questo exploit legato alla campagna elettorale. Tutti i politici sono lì in cerca di consenso. L’approdo così fulmineo ha acceso le luci su Tik Tok, incoronando loro i nuovi regnanti del social. Per me, il re è Gigione che su Tik Tok ci ha costruito un brano di successo. È un pezzo ritmico che ha avuto molto successo nelle sagre e feste di piazza. Il titolo è tutto un programma: Facimme Tik Tok. Anche stavolta, come di consueto nel giardino creativo abitato da personaggi come ‘zi Nicola e ‘a figlia ‘e ‘zi Cuncetta, domina il doppio senso che è poi il senso unico del perpetuo esercizio ginnico che rende sopportabile il dramma del vivere. Con buona pace di politici e influencer, è Gigione il dominatore del social. Lui ha avuto l’intelligenza di farci una canzone arguta, che si fa utile scacciapensieri.

