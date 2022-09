Sterigenics Italy continua a investire sul welfare aziendale con Intesa Sanpaolo

Protagonista nell’offerta di servizi di sterilizzazione industriale nell’ambito di un Gruppo leader globale nel settore, la Sterigenics Italy di Minerbio si riconferma una realtà sempre attenta al benessere dei propri collaboratori per i quali, in aggiunta ai vari benefit e servizi per un migliore work-life balance che da anni offre ai propri dipendenti, tra cui un premio On-Top elargito tramite piattaforma Welfare e postazioni dedicate al ricevimento di pacchi personali dei dipendenti in azienda e ancora frutta fresca messa a disposizione tutti i giorni per una pausa salutare ha stipulato una polizza collettiva per il rimborso delle spese mediche sanitarie. I vertici della struttura hanno deciso di fornire un ulteriore concreto supporto ai circa 50 dipendenti garantendo loro la copertura delle spese sanitarie in molteplici ambiti avvalendosi delle soluzioni welfare offerte da Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, in grado di garantire il sostegno nell’affrontare questo genere di situazioni e che condivide i valori etici e sociali del fare impresa nel territorio.



Sterigenics Italy è uno dei più completi e versatili centri europei di irraggiamento appartenente alla Business Unit Sterigenics, parte del Gruppo Sotera Health, e principale fornitore di servizi di Sterilizzazione conto terzi per i mercati di Dispositivi Medici, Farmaceutici, di Sicurezza Alimentare e di applicazioni avanzate. Grazie alla competenza scientifica e tecnologica riconosciuta nel settore, Sterigenics aiuta a garantire la sicurezza di milioni di pazienti e operatori sanitari in tutto il mondo ogni anno, offrendo, attraverso i suoi 48 Stabilimenti nel mondo, una gamma completa di Servizi di Sterilizzazione in outsourcing, utilizzando principalmente tre principali tecnologie di Sterilizzazione: Irradiazione Gamma, trattamento con Ossido di Etilene (EO) e Irradiazione con Fascio di Elettroni (E-Beam), nonché sterilizzazione con Biossido di Azoto e Irradiazione a Raggi-X e servizi di Consulenza da parte di esperti. Sterigenics si impegnia ad affrontare la crescente necessità di sterilizzazione in molte parti del mondo e a collaborare con i suoi Clienti per contrastare le minacce alla salute umana.



Marco Fantoni, Amministratore Delegato della Sterigenics Italy: “L’attenzione al benessere del dipendente è sempre stata una priorità per la nostra azienda che si interessava di Welfare già da prima dell’acquisizione da parte di Sterigenics, in tempi in cui di Welfare non si parlava ancora. Sono personalmente sempre stato convinto che lavorare in un ambiente positivo, confortevole, dove l’attenzione alle persone è tra le priorità aziendali, spinga a lavorare meglio ed a raggiungere meglio e più agevolmente i risultati. La crescita costante di questi anni ci conforta e ci spinge a continuare nella ricerca di soluzioni migliorative e innovative per l’ambiente lavorativo”.

Alessandra Florio, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Riteniamo che il welfare aziendale possa e debba diventare sempre più un elemento di stimolo al sistema produttivo, contribuire al miglioramento del clima aziendale e accrescere il ruolo sociale delle imprese coinvolgendo i dipendenti per favorire il benessere della persona e lo sviluppo delle comunità locali. Una consapevolezza condivisa con la Sterigenics Italy, dove tali valori sono fatti propri nell’ambito dell’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale dell’attività d’impresa”