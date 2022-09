Midea cresce l’utile netto

Midea (nella foto Alberto Di Luzio, general manager di Midea Italia) ha pubblicato il suo rapporto finanziario per la prima metà del 2022, che mostra una crescita semestrale del fatturato del 5,0% a 183,7 miliardi di RMB. La crescita dell’utile netto è stata anche più rapida del fatturato, con 16 miliardi di RMB e un aumento su base annua del 6,6%.

Durante il primo semestre 2022, il fatturato di Midea Smart Home è stato di 126,9 miliardi di RMB, equamente distribuito in entrambe le attività ToB e ToC. Secondo AVC, i prodotti elettronici per la casa Midea si sono classificati al primo posto nella prima metà del 2022 nelle quote del mercato domestico online e offline tra le 7 categorie di elettrodomestici, compresi condizionatori d’aria e forni a microonde.

Industrial Technology ha raggiunto un fatturato di 12,1 miliardi di RMB, con una crescita del 13,3% su base annua, e il mercato globale dei compressori per aria condizionata residenziali di Midea è aumentato del 44%, posizionando così l’azienda al primo posto nel mondo. Le vendite unitarie di motori per condizionatori residenziali ed elettrodomestici per lavanderia hanno costituito il 42% delle cifre globali.

Building Technology ha realizzato una crescita significativa pari al 33,1%, ossia un fatturato di 12,2 miliardi di RMB. I condizionatori d’aria commerciali si sono classificati al primo posto nella quota di mercato domestico, mentre il valore dell’esportazione delle pompe di calore Midea è cresciuto di oltre il 200% su base annua, con un volume di esportazione al primo posto nel settore delle pompe di calore in Cina.

Il fatturato estero di Midea nella prima metà del 2022 ammontava a 77,8 miliardi di RMB, con un aumento del 5,2% su base annua. Con “China-Based Supply for the World + Local Supply” (Forniture dalla Cina per il mondo + Forniture locali), Midea ha sviluppato la costruzione di centrali produttive in Egitto e in Brasile per coprire il fabbisogno dei mercati locali, ha aperto impianti di produzione di compressori per condizionatori d’aria in India e integrato un’azienda di compressori in Thailandia. Con oltre 20.000 nuove reti commerciali e l’apertura di punti vendita Midea in Brasile e nelle Filippine, Midea continua a migliorare i propri canali di distribuzione internazionali.

Con la leadership tecnologica ben salda tra i suoi obiettivi di strategia a lungo termine, Midea continua a sviluppare le capacità tecniche dell’intelligenza artificiale con investimenti in ricerca e sviluppo pari a 5,9 miliardi di RMB nella prima metà del 2022, e una crescita del 10,5% su base annuale. Midea è proprietaria di 35 centri R&D in tutto il mondo e ad oggi detiene più di 77.000 brevetti autorizzati.

Guidata dall’intelligenza, Midea loT ha quasi 13 milioni di unità di dispositivi e servizi di recente connessione per oltre 70 milioni di famiglie.