Blackline Safety comunica la chiusura di un finanziamento acquistato e di un collocamento privato

Blackline Safety Corpo., leader globale nel settore della sicurezza connessa, è lieta di annunciare la chiusura dell’offerta di azioni ordinarie della Società (le “Azioni Comuni”), annunciata in precedenza, con un prospetto short-form buy deal (l'”Offerta”). L’Offerta è stata condotta attraverso un sindacato di sottoscrittori guidato da PI Financial Corp. e comprendente ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc. , Raymond James Ltd. , Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited e Lightyear Capital Inc. (collettivamente, i”Collocatori”). In relazione all’Offerta, la Società ha emesso un totale di 5.405.885 azioni ordinarie a un prezzo di emissione di 2,20 dollari per azione ordinaria, per un ricavo lordo complessivo di 11.892.947 dollari, che comprende 625.885 azioni ordinarie emesse in seguito all’esercizio dell’opzione di sovrallocazione concessa ai sottoscrittori in relazione all’Offerta.

In concomitanza con la chiusura dell’Offerta, la Società ha anche completato un collocamento privato non intermediato (il”Collocamento Privato”) di 5.909.091 Azioni Comuni al prezzo di 2,20 dollari per Azione Comune per un ricavo lordo di 13 milioni di dollari a DAK Capital Inc. (“DAK”), Cody Slater, nella foto, l’Amministratore Delegato e Presidente della Società e un’entità posseduta e controllata da Brad Gilewich, un direttore della Società.

A seguito del completamento dell’Offerta e del Collocamento privato, la Società ha raccolto proventi lordi aggregati pari a 24.892.947 dollari, che saranno utilizzati per finanziare le spese generali e amministrative, di vendita e di marketing, di ricerca e sviluppo della Società, nonché per scopi aziendali generali.

“Siamo molto soddisfatti di aver completato con successo un’operazione di acquisto e collocamento privato di dimensioni maggiori, raccogliendo quasi 25 milioni di dollari, per migliorare la stabilità finanziaria di Blackline mentre continuiamo ad adattarci in un ambiente dinamico, ottimizzando l’efficienza delle nostre operazioni per una nuova fase di crescita sostenibile. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare i nostri obiettivi e apprezziamo il continuo sostegno dei nostri numerosi azionisti”, ha dichiarato Cody Slater, Blackline Safety CEO e presidente della società.